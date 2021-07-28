Каково это быть иконописцем, нужно ли образование и что необходимо, чтобы работа получалась?

Источник материала: ОНТ

Поговорим об иконописцах – тех, кто украшает своды храмов уникальными росписями и, конечно, пишет иконы. Настоящие мастера в этом деле – люди особенные.

Отец Сергий пишет с самого детства – начинал с обычных пейзажей и портретов. В 15 лет он открыл для себя веру, крестился и позже стал священником. Но любимое хобби не оставил – окончил Глебовское художественное училище, а после – Художественную академию. Так юноша начал писать иконы. Сейчас отец Сергий работает клириком Елисаветинского женского монастыря и трудится в мастерской – пишет иконы, иконостасы, участвует в росписи храмов.

Отец Сергий, клирик Елисаветинского женского монастыря города Минска, иконописец: «Стараемся соблюдать такую традиционную технологию. Во-первых, мы пишем на досках, сама подготовка доски – это тоже такая длительная операция, их нужно специально склеить, загрунтовать, все кропотливо очень. Мы пишем специальными красками, пигментами являются растертые минералы. И это влияет на цветовую палитру, этими красками нужно уметь работать».

Вместе с отцом Сергием в мастерской работает около двух десятков художников. Чтобы начать писать иконы, не обязательно иметь профильное образование или особый талант – конечно, это будет плюсом. Но если лежит душа и есть старание, то все получается.

Отец Сергий, клирик Елисаветинского женского монастыря города Минска, иконописец: «Это очень личное, глубокое отношение с Богом, мне кажется. То есть это не просто работа, куда можно прийти, поработать. Это, скорее, стиль жизни, внутреннее состояние, любовь к этому процессу».

Для того, чтобы работа получилась, важно правильно настроиться. Рабочий день в мастерской ненормированный – если у мастера есть вдохновение и пишется легко, он может проработать до глубокой ночи.

Отец Сергий, клирик Елисаветинского женского монастыря города Минска, иконописец: «Рабочий день начинается с молитвы. У нас есть правило такое небольшое, которое людей должно настраивать. А в процессе работы бывает по-разному, мы все живые люди, у всех бывает разное настроение. Человеку иногда хочется что-то рассказать, поговорить, иногда наоборот – воцаряется тишина, и мы трудимся, каждый занимается своим делом. То есть это такая живая атмосфера, но чтобы что-то делать, нужно в это погружаться».

Одна работа занимает от нескольких недель до года – зависит от сложности и размера. Сейчас мастера работают над иконостасом для Слуцкого храма, который нужно закончить к концу года.

Отец Сергий, клирик Елисаветинского женского монастыря города Минска, иконописец: «У каждого своя задача, каждый привносит то, что может. Пытаемся совместить наши общие усилия. Кроме того, есть специальный человек, который готовит доски, есть человек, который растирает краски, есть человек, который золотит и покрывает иконы олифой – это все отдельные люди, которые занимаются только этим. А есть и сами иконописцы, которые только пишут. Поэтому в любом случае, над одной иконой, даже если это небольшой размер, всегда трудится несколько человек».

Выбирать профессию стоит душой, тогда и работа будет в радость.

Отец Сергий, клирик Елисаветинского женского монастыря города Минска, иконописец: «Это вся моя жизнь. Для меня лично это вся моя жизнь. Другой жизни у меня просто нет. Поэтому я не очень представляю, что может быть еще. Для меня это моя сбывшаяся мечта. Это то, что действительно наполняет смыслом все, чем я занимаюсь. Поэтому в этом плане я очень счастливый человек. Хотя иногда бывает трудно».

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