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В Беларуси растет спрос на электроэнергию

28.07.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси растет спрос на электроэнергию

Развитие ядерной энергетики приносит результаты. С момента включения в энергосистему БелАЭС выработала более трёх миллиардов киловатт-часов. Разрабатываются новые тарифы, которые уже повысили спрос на электричество.

Стимулирующие уровни оплаты электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения — особенность тарифообразования в Беларуси. Для бесперебойной работы АЭС важен рост потребления в ночные часы. Новые тарифы уже помогли увеличить его на 2,5%. Для владельцев электроавтомобилей также созданы льготные условия. И работа в этом направлении продолжается. 

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Развитие ядерной энергетики приносит результаты. С момента включения в энергосистему БелАЭС выработала более трёх миллиардов киловатт-часов. Разрабатываются...
 
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