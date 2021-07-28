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В Беларуси растет спрос на электроэнергию
Источник материала: ОНТ
Развитие ядерной энергетики приносит результаты. С момента включения в энергосистему БелАЭС выработала более трёх миллиардов киловатт-часов. Разрабатываются новые тарифы, которые уже повысили спрос на электричество.
Стимулирующие уровни оплаты электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения — особенность тарифообразования в Беларуси. Для бесперебойной работы АЭС важен рост потребления в ночные часы. Новые тарифы уже помогли увеличить его на 2,5%. Для владельцев электроавтомобилей также созданы льготные условия. И работа в этом направлении продолжается.
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Развитие ядерной энергетики приносит результаты. С момента включения в энергосистему БелАЭС выработала более трёх миллиардов киловатт-часов. Разрабатываются...
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