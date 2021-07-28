День 28 июля в истории: освобожден Брест, открытие Олимпиады в Амстердаме

Источник материала: ОНТ

Брест, открытие Олимпиады в Амстердаме" class="one-news__figure-img">

Какой след оставила в истории дата 28 июля?

В этот день в 1928 году открылась летняя Олимпиада в Амстердаме. В играх участвовали спортсмены из 46 стран, больше всех наград получили США, Германия и Финляндия. На амстердамской Олимпиаде были впервые вручены медали, дизайнером которых выступил итальянский медальер Джузеппе Кассиоли. Такие медали вручались олимпийцам на протяжении сорока последующих лет.

В этот день в 1957 году в Москве открылся международный фестиваль молодежи и студентов. На него прибыло 34 тысячи человек из 131 страны. Гимнами фестиваля стали песни «Подмосковные вечера» и «Если бы парни всей земли», для него специально снимали фильмы и писали книги, также в СССР появились сразу три новых модели автобусов – московский ЗИЛ, львовский ЛАЗ и рижский РАФ.

28 июля 1944 года в ходе Люблино-Брестской наступательной операции советская армия освободила Брест. С тех пор 28 июля считается одной из важнейших дат в истории Бреста, и день города отмечается именно в эту дату.

Фото: depositphotos.com

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