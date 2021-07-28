Источник материала: ОНТ

Сегодня Овны с легкостью будут выполнять любую работу. Ваш жизненный потенциал настолько велик, что вы сможете реализовать все заранее намеченные планы.

Тельцы готовы решать проблему взаимоотношений с близкими людьми, упуская из виду бытовые вопросы. Вечером вам не помешает отдых вдали от шума и людей.

Отчеты и финансовые документы займут большую часть дня у Гороскоп на 28 июля: финансовая прибыль у Весов, предложения о сотрудничестве у Скорпионов. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Постарайтесь не принимать поспешных и необдуманных решений.

Раки столкнутся с действиями окружающих людей, которые будут носить непредсказуемый характер. Звезды советуют вам не нервничать. Это негативно отразится на вашем здоровье.

День благоприятный для Львов. Используйте шанс и проявите свои лучшие качества перед руководством. В личной жизни не позволяйте ревности омрачать отношения с любимым человеком.

Хорошее настроение будет содействовать Девам. Ваше обаяние и способность располагать к себе окружающих помогут наладить контакт с партнерами по бизнесу.

У Весов удачный день для проведения встреч и завершения важных проектов. Финансовая прибыль поможет рассчитаться с долгом. Звезды советуют вам не доверять случайным людям.

День преподнесет приятные подарки судьбы Скорпионам. Появятся интересные предложения о сотрудничестве. Добавит впечатлений общение с дальними родственниками.

Стрельцы приложат максимум усилий для того, чтобы преодолеть козни противников и улучшить свое материальное благосостояние в результате дел, связанных с расширением бизнеса.

У Козерогов вряд ли появится время для отдыха. Не спешите давать согласие на участие в сомнительных делах. Результат может привести к материальным трудностям.

Уникальный день у Водолеев для того, чтобы повлиять на свою судьбу и изменить то, что вам не нравится. Если не хотите ссориться с близкими, помогите им хотя бы советом.

Добрые предчувствия у Рыб будут сочетаться с романтическим настроением. Ваш ум и юмор помогут создать непринужденную атмосферу. Не упускайте возможности порадовать близких.

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