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Замглавы МИД Польши: только санкции могут отрезвить режим Лукашенко

28.07.2021 09:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач признал, что ситуация с поляками, заключенными в Беларуси, сложная.

Замглавы МИД Польши: только санкции могут отрезвить режим Лукашенко

По его словам, белорусские власти не заинтересованы в разговоре на эту тему. Он добавил, что это могут изменить санкции, сообщает polskieradio.pl.

«Я считаю, что только путем политического давления и ведения политики санкций мы сможем привести к какому-то отрезвлению в Минске. Конечно, мы продолжаем вести такую политику. Однако на самом деле ключевым в данном случае является полное отрезвление Минска и анализ, действительно ли им выгодно бесправно держать людей. Ведь таким образом свои позиции теряет не только белорусский истеблишмент, но и бизнес, который поддерживает Александра Лукашенко. Господа в Минске, сейчас самое время проанализировать ситуацию», — сказал Марцин Пшидач.

Заместитель министра иностранных дел заявил, что поляки, которые находятся в белорусских тюрьмах, должны быть освобождены. Он добавил, что солидаризируется с участниками манифестаций в их поддержку.

С марта в белорусском СИЗО находятся Анджей Почобут и Анжелика Борис. Белорусские спецслужбы обвиняют их в разжигании национальной ненависти, за что им грозит до 12 лет лишения свободы.

 

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Теги: Минск
 
 
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Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач признал, что ситуация с поляками, заключенными в Беларуси, сложная.
 
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