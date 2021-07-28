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Науседа о проблеме с нелегалами: с диктатором мы не станем говорить так, как он рассчитывает
Источник материала: Навiны
По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, система внутренних дел еще не исчерпала все имеющиеся резервы для обуздания кризиса на границе.
«Я внимательно слежу за ситуацией, вижу еще немало резервов, которые могли бы использовать Министерство внутренних дел и Служба охраны государственной границы для того, чтобы проблемы решались, и лишь в крайнем случае и, без сомнения, при условии консультаций и разъяснения населению, мы могли бы вернуться к вопросу о чрезвычайном положении», — сказал глава государства, добавив, что пока не видет в этом необходимости.
В условиях продолжающегося миграционного кризиса,
«То, что происходит в последнее время, напоминает некоторую, я бы сказал, самодеятельную корректировку внешнеполитического курса (...), и это совершенно неприемлемо. С диктатором мы не станем говорить так, как он, возможно, рассчитывает, внешнеполитические принципы останутся неизменными», — добавил он.
Как сообщалось, 2 июля Литва
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте
Ранее сообщалась, что
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что
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По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, система внутренних дел еще не исчерпала все имеющиеся резервы для обуздания кризиса на границе.
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