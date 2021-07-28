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Науседа о проблеме с нелегалами: с диктатором мы не станем говорить так, как он рассчитывает

28.07.2021 09:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, система внутренних дел еще не исчерпала все имеющиеся резервы для обуздания кризиса на границе.

Науседа о проблеме с нелегалами: с диктатором мы не станем говорить так, как он рассчитывает
Rinatas Chairulinas / DELFI

«Я внимательно слежу за ситуацией, вижу еще немало резервов, которые могли бы использовать Министерство внутренних дел и Служба охраны государственной границы для того, чтобы проблемы решались, и лишь в крайнем случае и, без сомнения, при условии консультаций и разъяснения населению, мы могли бы вернуться к вопросу о чрезвычайном положении», — сказал глава государства, добавив, что пока не видет в этом необходимости.

В условиях продолжающегося миграционного кризиса, delfi.lt, Науседа на этой неделе приглашает лидеров парламентских партий закрепить принципы внешней политики Литвы. Такую встреча он проводит потому, что часть политиков призывает возобновить контакты с белорусским режимом.

«То, что происходит в последнее время, напоминает некоторую, я бы сказал, самодеятельную корректировку внешнеполитического курса (...), и это совершенно неприемлемо. С диктатором мы не станем говорить так, как он, возможно, рассчитывает, внешнеполитические принципы останутся неизменными», — добавил он.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

 

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По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, система внутренних дел еще не исчерпала все имеющиеся резервы для обуздания кризиса на границе.
 
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