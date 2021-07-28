Науседа о проблеме с нелегалами: с диктатором мы не станем говорить так, как он рассчитывает

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, система внутренних дел еще не исчерпала все имеющиеся резервы для обуздания кризиса на границе.



Rinatas Chairulinas / DELFI

«Я внимательно слежу за ситуацией, вижу еще немало резервов, которые могли бы использовать Министерство внутренних дел и Служба охраны государственной границы для того, чтобы проблемы решались, и лишь в крайнем случае и, без сомнения, при условии консультаций и разъяснения населению, мы могли бы вернуться к вопросу о чрезвычайном положении», — сказал глава государства, добавив, что пока не видет в этом необходимости.

В условиях продолжающегося миграционного кризиса, delfi.lt , Науседа на этой неделе приглашает лидеров парламентских партий закрепить принципы внешней политики Литвы. Такую встреча он проводит потому, что часть политиков призывает возобновить контакты с белорусским режимом.

«То, что происходит в последнее время, напоминает некоторую, я бы сказал, самодеятельную корректировку внешнеполитического курса (...), и это совершенно неприемлемо. С диктатором мы не станем говорить так, как он, возможно, рассчитывает, внешнеполитические принципы останутся неизменными», — добавил он.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

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