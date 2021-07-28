Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе пожар уничтожил 1,5 га тритикале на корню. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"27 июля в 15.27 спасателям поступило сообщение о загорании тритикале на корню в поле возле агрогородка Велятичи Борисовского района Минской области. В результате загорания уничтожены 1,5 га посевов. Работниками хозяйства спасены 53,5 га посевов тритикале", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. -0-