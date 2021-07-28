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Тихановская рассказала, чем ей угрожали в кабинете Ермошиной

28.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В интервью американскому изданию BuzzFeed Светлана Тихановская рассказала, чем ей угрожали, чтобы она не оставалась в Беларуси. Эти угрозы прозвучали в кабинете председателя ЦИК Лидии Ермошиной перед тем, как Тихановская покинула страну.



"Мне говорили: "Ваш муж в тюрьме, вас тоже посадят на 15 лет“. Мы знаем, где находятся ваши дети, и их поместят в детский дом. Мне ужасно подробно рассказали, как в тюрьме жестоко обращаются с женщинами”, — приводит ее слова издание.

Также она выразила неуверенность, что после ее визита в США Штаты пойдут на помощь "в какой-либо значимой форме". Издание цитирует слова Тихановской, из которых следует, что по итогам встречи она не получила "конкретных обещаний о действиях".

BuzzFeed — популярное американское издание, но его интернет-репутация достаточно ненадежна. 
 
 
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В интервью американскому изданию BuzzFeed Светлана Тихановская рассказала, чем ей угрожали, чтобы она не оставалась в Беларуси. Эти угрозы прозвучали в кабинете...
 
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