Тихановская рассказала, чем ей угрожали в кабинете Ермошиной









"Мне говорили: "Ваш муж в тюрьме, вас тоже посадят на 15 лет“. Мы знаем, где находятся ваши дети, и их поместят в детский дом. Мне ужасно подробно рассказали, как в тюрьме жестоко обращаются с женщинами”, — приводит ее слова издание.





Также она выразила неуверенность, что после ее визита в США Штаты пойдут на помощь "в какой-либо значимой форме". Издание цитирует слова Тихановской, из которых следует, что по итогам встречи она не получила "конкретных обещаний о действиях".





BuzzFeed — популярное американское издание, но его интернет-репутация достаточно ненадежна.