







Белоруски заняли по итогам полуфинала 6-е место с итоговым показателем 6 минут 54,78 секунд.





Для продолжения борьбы за олимпийские медали спортсменкам нужно было занять место не ниже третьего. Белорусок обошли британки Эмили Крэйг и Имоджен Грант - из результат 6 мин. 41,99 сек., француженки Лаура Тарантола и Клэр Бувье - 6 мин. 42,92 сек. и голландки Мариеке Кейсер с Илзе Паулис - 6 мин. 43,95 сек.





Теперь Фурман и Никулина будут выступать в группе за 7-12-е места в финале В.





Как сообщил официальный Тelegram-канал Минспорта, также сегодня уже выступили белорусские мужчины Сергей Володько и Дмитрий Фурман на двойке распашной без рулевого. Они показали результат 6.30,66 и заняли пятое место в полуфинальном заезде М2.





Также сообщается, что белоруска Елена Омелюсик заняла 16-ю позицию на гонке с раздельным стартом в велоспорте на шоссе. Ее результат - 33 мин. 21,41 сек.

Опередила Елену в олимпийской "разделке" Аннемик ван Флейтен из Нидерландов, показавшая результат 30 мин. 13,49 сек.





Кто выступит еще





Кроме академической гребли, 28 июля белорусы выступят еще в 5 видах спорта.





В индивидуальном турнире по стрельбе из лука Анна Марусова проведет поединок с Лизой Унрух из Германии.





Теннисист Илья Ивашко сыграет матч третьего круга.





Представитель парусного спорта Никита Циркун продолжит бороздить морские глади на своем виндсерфинге (класс RS:X).





Также выступят белорусские пловцы: Анастасия Шкурдай (100 м вольным стилем) и Алина Змушко (200 м брассом).