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Научная кооперация: Минск и Москва подписали дорожную карту до 2030 года
28.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Научный альянс. Сегодня в Минске руководители Национальной академии наук и «Курчатовского института» подписали дорожную карту до 2030 года, передает «МИР 24».
Она включает в себя порядка 40 пунктов. Все они связаны с исследованиями в разных областях: от ядерной энергетики и генетики до ядерной медицины и создания беспилотных летательных аппаратов. Главная цель ученых Беларуси и России – создать единое научно-исследовательское пространство в рамках Союзного государства.
«Для нас большой интерес представляет институт в том плане, что это не только ядерные исследования, атомная энергетика. Институт занимается целым рядом проблем: и материаловедение, природоподобные технологии, генетика в сельском хозяйстве и так далее. Сегодня мы подписали меморандум о сотрудничестве, который открывает более широкие горизонты для крупных совместных проектов», – говорит Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси.
В Минске на базе Академии наук планируют открыть филиал «Курчатовского института». Это поможет усилить сотрудничество ученых двух стран.
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Главная цель ученых Беларуси и России – создать единое научно-исследовательское пространство в рамках Союзного государства.
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