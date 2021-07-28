Научная кооперация: Минск и Москва подписали дорожную карту до 2030 года

Она включает в себя порядка 40 пунктов. Все они связаны с исследованиями в разных областях: от ядерной энергетики и генетики до ядерной медицины и создания беспилотных летательных аппаратов. Главная цель ученых Беларуси и России – создать единое научно-исследовательское пространство в рамках Союзного государства.

«Для нас большой интерес представляет институт в том плане, что это не только ядерные исследования, атомная энергетика. Институт занимается целым рядом проблем: и материаловедение, природоподобные технологии, генетика в сельском хозяйстве и так далее. Сегодня мы подписали меморандум о сотрудничестве, который открывает более широкие горизонты для крупных совместных проектов», – говорит Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси.

«Сегодня разговор о взаимодействии Национальной академии наук и «Курчатовского института» – это не просто выход на конкретные договоренности и исследовательские локальные программы. Это подтверждение значимости экономической интеграционной повестки под эгидой Союзного государства», – заявил Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства.

В Минске на базе Академии наук планируют открыть филиал «Курчатовского института». Это поможет усилить сотрудничество ученых двух стран.