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Фото: РБК-Украина

Главные приметы этого дня

Что нельзя делать в этот день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День Крещения Киевской Руси: что нельзя делать в этот день, основные приметы Если радуги после дождя не видно, то впереди много ясных деньков.

Первым обряд крещения произвел князь Владимир, которого в ряде источников называют не иначе, как Владимир Красное Солнышко. А если учесть, что, согласно народным верованиям, солнце в этот день светит особенно ярко, то неудивительно, что именно сейчас, 28 июля, вспоминают о князе и крещении Руси. Женщинам в этот день полагалось хорошо отдохнуть. В поле и вовсе не стоило выходить, поскольку считали, что там разгуливает нечистая сила.Говорили, что если 28 июля устанавливается солнечная погода – это настоящее счастье и удача, ведь именно сейчас солнечные лучи являются самыми полезными, поскольку дарят силу и здоровье. Однако даже теплая погода 28 июля не останавливает приближение осени, что очень чувствуется и даже заметно, если обратить внимание на природу вокруг. Например, начинают желтеть листья у липы, а в лесу появляется все больше и больше грибов, особенно, подосиновиков и белых.Нельзя жать – примета к тому, что увидишь дурное предзнаменование.28 июля солнечные лучи обладают целительной силой.Выходить в поле на Улиту – плохой знак.Южный ветер подул – погода ясной будет. Восточный – к ветряной и дождливой погоде, которая простоит несколько дней.Если гром гулко гремит, будет ливень.Если радуги после дождя не видно, то впереди много ясных деньков.Туман вечером – к дождю.Кузнечики громко стрекочут – к жаре.В этот день нельзя жать хлеб.В эту дату нельзя ругаться и ссориться с близкими людьми.Именинники этого дня – Василий, Владимир. Поздравьте их с днем ангела!