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«Собрать урожай, в который вкладывали силы целый год». В Беларуси уже намолочено 2 млн тонн зерна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самая горячая пора сейчас у аграриев. Хозяйства страны активно продолжают уборочную кампанию. 27 июля преодолен рубеж в 2 миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зерновые и зернобобовые культуры сейчас убраны почти с трети площадей. По темпам работ традиционно лидируют южные области: в Брестской обмолочено 44 % от запланированных территорий, в Гомельской – 35 %.
Чуть больше четверти урожая убрано в Минской и Могилевской, немного скромнее результаты в витебском и гродненском регионах. Средняя урожайность по стране сейчас почти 33 центнера с гектара.
Сергей Гвоздь, председатель Калинковичского райисполкома:
Калинковичский район – один из лидеров по темпам жатвы: здесь уже убрано свыше 40 % зерновых.
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Новости Беларуси. Самая горячая пора сейчас у аграриев. Хозяйства страны активно продолжают уборочную кампанию. 27 июля преодолен рубеж в 2 миллиона тонн зерна,...
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