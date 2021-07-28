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«Собрать урожай, в который вкладывали силы целый год». В Беларуси уже намолочено 2 млн тонн зерна

28.07.2021 10:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самая горячая пора сейчас у аграриев. Хозяйства страны активно продолжают уборочную кампанию. 27 июля преодолен рубеж в 2 миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Собрать урожай, в который вкладывали силы целый год». В Беларуси уже намолочено 2 млн тонн зерна

Зерновые и зернобобовые культуры сейчас убраны почти с трети площадей. По темпам работ традиционно лидируют южные области: в Брестской обмолочено 44 % от запланированных территорий, в Гомельской – 35 %.

«Собрать урожай, в который вкладывали силы целый год». В Беларуси уже намолочено 2 млн тонн зерна

Чуть больше четверти урожая убрано в Минской и Могилевской, немного скромнее результаты в витебском и гродненском регионах. Средняя урожайность по стране сейчас почти 33 центнера с гектара.

«Собрать урожай, в который вкладывали силы целый год». В Беларуси уже намолочено 2 млн тонн зерна

Сергей Гвоздь, председатель Калинковичского райисполкома:
В этом году мы слаженно, четко, практически без каких-то эксцессов по техническим неисправностям вышли в поле. В прошлом году получили ряд комбайнов на газовом оборудовании, они сегодня успешно работают. В этом году получили несколько новых комбайнов, которые сразу же включились в уборку. Но самое главное – что люди были настроены все позитивно. Наверное, если человек будет настроен позитивно, будет и результат. Сегодня такой проблемы, чтобы кого-то просить, чтобы пораньше выехали, попозже поработали, нет. Люди обеспечены, люди понимают, что время пришло, когда можно собрать урожай, в который они работали, вкладывали силы, средства целый год, заработать зарплату.

«Собрать урожай, в который вкладывали силы целый год». В Беларуси уже намолочено 2 млн тонн зерна

Калинковичский район – один из лидеров по темпам жатвы: здесь уже убрано свыше 40 % зерновых.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Самая горячая пора сейчас у аграриев. Хозяйства страны активно продолжают уборочную кампанию. 27 июля преодолен рубеж в 2 миллиона тонн зерна,...
 
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