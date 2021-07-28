|
В Червенском районе правоохранители выявили схему хищения топлива с лесохозяйственного предприятия
Источник материала: БT
В Червенском районе во время рейда правоохранители выявили схему хищения топлива с лесохозяйственного предприятия. Установлено, что один из водителей сливал с рабочей техники дизель. Спрятать похищенное мужчина пытался в хозпостройке рядом со своим домом. В тайнике обнаружили канистры с окрашенной соляркой. В общей сложности у фигуранта изъято 80 литров топлива, затем его вернули хозяйству. Дальнейшей судьбой воришки займутся правоохранители.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Червенском районе во время рейда правоохранители выявили схему хищения топлива с лесохозяйственного предприятия. Установлено, что один из водителей сливал с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)