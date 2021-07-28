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Что будет с рынком криптовалют и в каких из них есть смысл вкладываться
28.07.2021 10:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Рынок криптовалют в первом полугодии 2021 года снова оказался в центре внимания как профессиональных инвесторов, так и обывателей. Биткоин смог приблизиться к цене в $ 70 тыс. После этого произошел ожидаемый откат до чуть меньше $ 30 тыс. Экспертные прогнозы разнятся, но в успешное будущее криптовалют сейчас верят даже скептики.
В этих условиях в начале 2021 года в Беларуси начала работать новая криптобиржа —
Уже сейчас криптобиржа открыта для регистрации резидентов Беларуси — как физических, так и юридических лиц. Разработчиком платформы выступила компания — резидент ПВТ — ООО «ЕРПБЕЛ», которая более 10 лет разрабатывает программное обеспечение для крупных компаний из различных стран и имеет исключительные компетенции в безопасности финансового программного обеспечения.
О том, чем биржа будет отличаться от конкурентов и какое будущее ждет криптовалюты, в интервью «Про бизнес» рассказал заместитель директора по развитию бизнеса ООО «ЕРПБЕЛ» Артем Ражновский.
Биржа для простой торговли
— Артем, почему BYNEX способен стать успешным проектом?
— Сегодня в мире работают тысячи криптобирж. Ежегодно
— Сколько занял запуск биржи?
— Я пришел в
Моя основная задача на данный момент — это обеспечение биржи ликвидностью — условной кровью криптобиржи. В сентябре 2020 года мы сделали тестовый запуск, потом примерно 3−4 месяца, до января-февраля, делали работу над ошибками, вносили изменения, дополнения, выслушивали негативные отзывы и приводили все в надлежащий вид. С февраля 2021 запустили коммерческую версию, дали небольшую рекламу и начали работу с клиентами. Сначала в Беларуси, сейчас открыты для всего мира.
— Почему при создании биржи была выбрана белорусская юрисдикция?
— Во-первых, у нас была технологическая возможность. Во-вторых, статус ПВТ во всем мире довольно высок. Несмотря на некоторые экономические и политические сложности, ПВТ остается высокоуважаемым полноценным регулятором на мировой арене. Мы постоянно ведем переговоры практически по всему миру.
Когда говорим, что регулируемся ПВТ, получаем ответ: «Да, мы это знаем и принимаем».— Сколько у вас сейчас клиентов?
— Клиентов не много. 99% — граждане Республики Беларусь, их порядка 5 тысяч. При этом верифицированных клиентов около 1,5 тысячи. Это люди, которые загрузили свои документы, прошли процедуру KYC, а также небольшой тест на поверхностное понимание сферы криптовалют.
Хорошим показателем считается наличие хотя бы 5−10% активных трейдеров от общего числа пользователей криптобиржи.Мы сейчас можем похвастаться навскидку 3−5% активных клиентов. При этом никакая масштабная маркетинговая компания еще не проводилась.
В январе 2021 года мы завершили альфа-стадию проекта, сегодня у нас бета-стадия: собираем отзывы клиентов из различных источников. План развития у нас разработан на 2–2,5 года вперед.
— Почему была запущена именно биржа, а не обменник?
— У обменника другой тип лицензий. Обменники не распоряжаются своими деньгами, мы же работаем с ликвидностью, биржа — поставщик ликвидности. Мы планируем запускать криптообменник, но делать это на базе существующей биржи. Думаю, в системе
Что такое обменник? Обменник — это симплифицированное отображение системы купли-продажи криптовалюты, где есть две кнопки — «купить» и «продать». Фактически обменник — лишь один из инструментов упрощенной торговли для клиентов. Например, если человек, у которого есть деньги, не хочет разбираться в графиках, инструментарии, допускать ошибки при торговле, а хочет просто купить криптовалюту, то обменник — идеальный вариант для него.
— Сколько уже было инвестировано в биржу?
— Одни только аудиты от компании из Big 4 (четверка крупнейших аудиторских фирм — Deloitte, Ernst & Young, KPMG и PwC), а также технический аудит обошлись более чем в $ 100 тыс. Для приобретения статуса оператора криптоплатформы, согласно требованиям законодательства, требуется сформировать уставный фонд в размере не менее 2 млн белорусских рублей, половина из которых должна уйти на формирование гарантийного депозита.
Также хочу отметить нашего надежного стратегического партнера — компанию «СофтКлуб», которая разработала платформу для биржи и передала ее на выгодных условиях. Считаю, что это и есть главная инвестиция, поскольку без серьезного фундамента было бы очень сложно стартовать.
— Что такое BYNEX сегодня?
— Сегодня это криптобиржа в упрощенной форме. Система легка для понимания пользователями любого уровня. Кроме того, это одна из самых быстрых симплифицированных систем по обмену криптовалюты на криптовалюту не только в Беларуси, но и в мире. Но мы думаем над тем, как сделать
Спрос на ICO сохраняется
— Какие пары сегодня поддерживаются на BYNEX?
— Мы постоянно добавляем новые инструменты. На сегодня это пары с биткоином: BTC/ETH, BTC/USD, BTC/USDT, BTC/BYN. Мы также делаем упор на белорусский рубль ко всем парам, уже добавлены пары ETH/BYN, LTC/BYN, USDT/BYN. В ближайшей перспективе мы готовы ввести пары на основе топ-7 или даже топ-10 крупнейших криптовалют. Можно сказать, что сейчас мы рассматриваем добавление XLM, TRN и некоторых других инфраструктурообразующих криптовалют.
Сейчас мы проходим аудит, чтобы получить дополнительную лицензию на проведение ICO. Одновременно мы рассматриваем наиболее оптимальные системы для проведения ICO и IEO — именно поэтому наряду с Ethereum у нас появится и TRON, то есть системы с низкими комиссиями, которые позволят пользователям экономить.
Пока мы делаем акцент на скорость и сокращение издержек. И это как раз те основные конкурентные преимущества, которые могут нашу биржу вывести вперед.
— Сейчас рынку действительно не хватает ICO?
— Да, это так. Многие разочаровались в этом инструменте после краха 2017−2018 годов. Но ICO будет жить в довольно жестко регулируемой среде. Если говорить о нашем участии, то на нас распространяется регламент ПВТ, и поэтому мы обязаны брать обязательства по полному контролю, ведению и добавлению новых монет на нашу платформу. Думаю, что с августа мы полностью будем готовы к проведению ICO.
— Как в этом случае будет проходить compliance (проверка на соответствие)?
— У нас своя служба compliance. В приоритете провести анализ White Paper (ключевого документа проекта, привлекающего средства через ICO), и его мы можем сделать сами. Сейчас уже есть критерии, разработанные при участии администрации ПВТ и других криптоигроков.
Далее пишем сам смарт-контракт. Это делает наша команда, уже сейчас написаны тестовые контракты на ERC-20. После этого необходимо провести аудит смарт-контракта, выполнить который должен независимый эксперт. На всю процедуру, связанную со смарт-контрактом, уйдет примерно неделя.
— Какие опции в ближайшее время появятся для юрлиц?
— При работе с юрлицами мы сталкиваемся с вопросами о предоставлении полного блока информации по всем сделкам для бухгалтерского учета.
— Смотрите ли вы в сторону токенизированных активов?
— Пока токенизированные активы — не наш приоритет. Мы провели достаточно большую работу для поддержки напрямую криптовалют, поэтому переходить сейчас на токенизированный актив — бессмысленно. Это иные система вычисления и бухгалтерский учет. Впрочем, я думаю, что некоторые токенизированные активы рано или поздно будем вводить.
В ближайшем будущем мы планируем выпустить депозитарные токены. Для нас это решение проблем ликвидности, для клиентов — возможность привязки к стейблкоину либо к нашему внутреннему токену. Пользователи смогут вложить средства не под 1% годовых, а, например, под 6−7% годовых. Одновременно внутренний токен можно будет использовать и для расчетов внутри
Рынок волатилен, но предсказуем
— Как на BYNEX влияют тенденции в области децентрализованных финансов — DeFi?
— На нас они сегодня никак не влияют, но мы постепенно смотрим в сторону DeFi. Это перспективное направление, однако его бурное развитие вызвано хайпом. Чем-то эта история напоминает ICO 2017−2018 годов. Но надо отметить, что практически все DeFi-инструменты созданы на протоколе Ethereum — это смарт-контракты, и они способствуют принятию криптовалют в целом. Уже сейчас DeFi-инструменты получили широкое распространение: обменные операции, кредитование, выпуск дополнительных токенов.
Самым популярным направлением использования DeFi стало децентрализованное кредитование, при котором почти каждый желающий может получить ссуду.Но вы не можете просто зарегистрироваться на бирже и получить кредит — система работает совершенно иначе. Вы должны зарегистрироваться на бирже или в другой системе, внести стопроцентное обеспечение — биткоин, криптовалюта или что-то еще — и только после этого на ваш объем обеспечения получите заемные средства. Чем это хорошо? Вы — трейдер и купили биткоин, он задействован в торговле на площадке, но вы хотите дополнительно торговать, и тогда на эту позицию можете взять кредит или еще докупить биткоин.
— Как вы думаете, что происходит на рынке сейчас?
— Рынок ожидаемо корректируется. Все, что связано с криптовалютами, циклично. Есть только два непредсказуемых фактора — Илон Маск и печатный станок, а остальные тенденции ожидаемы. На рынке Форекс ежедневно обращаются десятки и сотни триллионов долларов, а на криптовалютном рынке — всего 2−3 триллиона в сутки, что создает большие возможности для влияния на рынок. Кроме того, нужно учитывать психологию людей. К примеру, появилось волшебное слово «ковид», и сразу интерес к криптовалютам вырос.
В целом рынок с большего предсказуем, не говоря о каких-то резких колебаниях, плюс рынку все равно светит приятное будущее.
— Что, с вашей точки зрения, может повлиять на значительный рост рынка?
— В первую очередь, с моей точки зрения, законодательная база. Это самый главный драйвер роста или падения. Недавно значительно ужесточили обращение с криптой в Китае, в некоторых регионах запретили майнинг. Но вчера запретили, а сегодня разрешат.
Я уверен, что рано или поздно практически все страны введут национальные цифровые валюты. Тот же Китай уже
Третье — новостной фон. Илон Маск в последнее время
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Рынок криптовалют в первом полугодии 2021 года снова оказался в центре внимания как профессиональных инвесторов, так и обывателей. Биткоин смог приблизиться к цене...
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