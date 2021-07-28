Что будет с рынком криптовалют и в каких из них есть смысл вкладываться

Источник материала: ProBusiness



Артем Ражновский. Фото: Алексей Михаленок, probusiness.io

Рынок криптовалют в первом полугодии 2021 года снова оказался в центре внимания как профессиональных инвесторов, так и обывателей. Биткоин смог приблизиться к цене в $ 70 тыс. После этого произошел ожидаемый откат до чуть меньше $ 30 тыс. Экспертные прогнозы разнятся, но в успешное будущее криптовалют сейчас верят даже скептики.

В этих условиях в начале 2021 года в Беларуси начала работать новая криптобиржа — BYNEX.IO . Функционал биржи позволяет работать с Bitcoin и Ethereum, вводить и выводить фиатные валюты (белорусские рубли и доллары США) через банковский перевод и с использованием банковских платежных карточек VISA.

Уже сейчас криптобиржа открыта для регистрации резидентов Беларуси — как физических, так и юридических лиц. Разработчиком платформы выступила компания — резидент ПВТ — ООО «ЕРПБЕЛ», которая более 10 лет разрабатывает программное обеспечение для крупных компаний из различных стран и имеет исключительные компетенции в безопасности финансового программного обеспечения.

О том, чем биржа будет отличаться от конкурентов и какое будущее ждет криптовалюты, в интервью «Про бизнес» рассказал заместитель директора по развитию бизнеса ООО «ЕРПБЕЛ» Артем Ражновский.

Биржа для простой торговли

— Артем, почему BYNEX способен стать успешным проектом?

— Сегодня в мире работают тысячи криптобирж. Ежегодно закрывается 50−75 из них, потому что сам процесс открытия долгий и сложный. Особенно затяжным он может быть в случае регулируемых бирж, когда требуется проходить определенные процедуры и получать лицензию. Именно поэтому многие предприниматели не решаются входить в этот бизнес с нуля, а предпочитают покупать уже готовый продукт.

— Сколько занял запуск биржи?

— Я пришел в BYNEX.IO в мае 2020 года. В это время продукт уже был базово разработан, компания проходила аудит. Проект к тому моменту существовал уже в течение полутора лет.

Моя основная задача на данный момент — это обеспечение биржи ликвидностью — условной кровью криптобиржи. В сентябре 2020 года мы сделали тестовый запуск, потом примерно 3−4 месяца, до января-февраля, делали работу над ошибками, вносили изменения, дополнения, выслушивали негативные отзывы и приводили все в надлежащий вид. С февраля 2021 запустили коммерческую версию, дали небольшую рекламу и начали работу с клиентами. Сначала в Беларуси, сейчас открыты для всего мира.



Артем Ражновский. Фото: Алексей Михаленок, probusiness.io

— Почему при создании биржи была выбрана белорусская юрисдикция?

— Во-первых, у нас была технологическая возможность. Во-вторых, статус ПВТ во всем мире довольно высок. Несмотря на некоторые экономические и политические сложности, ПВТ остается высокоуважаемым полноценным регулятором на мировой арене. Мы постоянно ведем переговоры практически по всему миру.

Когда говорим, что регулируемся ПВТ, получаем ответ: «Да, мы это знаем и принимаем». — Сколько у вас сейчас клиентов?

— Клиентов не много. 99% — граждане Республики Беларусь, их порядка 5 тысяч. При этом верифицированных клиентов около 1,5 тысячи. Это люди, которые загрузили свои документы, прошли процедуру KYC, а также небольшой тест на поверхностное понимание сферы криптовалют.

Хорошим показателем считается наличие хотя бы 5−10% активных трейдеров от общего числа пользователей криптобиржи. Мы сейчас можем похвастаться навскидку 3−5% активных клиентов. При этом никакая масштабная маркетинговая компания еще не проводилась.

В январе 2021 года мы завершили альфа-стадию проекта, сегодня у нас бета-стадия: собираем отзывы клиентов из различных источников. План развития у нас разработан на 2–2,5 года вперед.

— Почему была запущена именно биржа, а не обменник?

— У обменника другой тип лицензий. Обменники не распоряжаются своими деньгами, мы же работаем с ликвидностью, биржа — поставщик ликвидности. Мы планируем запускать криптообменник, но делать это на базе существующей биржи. Думаю, в системе BYNEX.IO он появится уже в течение 1−1,5 месяцев.

Что такое обменник? Обменник — это симплифицированное отображение системы купли-продажи криптовалюты, где есть две кнопки — «купить» и «продать». Фактически обменник — лишь один из инструментов упрощенной торговли для клиентов. Например, если человек, у которого есть деньги, не хочет разбираться в графиках, инструментарии, допускать ошибки при торговле, а хочет просто купить криптовалюту, то обменник — идеальный вариант для него.



Артем Ражновский. Фото: Алексей Михаленок, probusiness.io

— Сколько уже было инвестировано в биржу?

— Одни только аудиты от компании из Big 4 (четверка крупнейших аудиторских фирм — Deloitte, Ernst & Young, KPMG и PwC), а также технический аудит обошлись более чем в $ 100 тыс. Для приобретения статуса оператора криптоплатформы, согласно требованиям законодательства, требуется сформировать уставный фонд в размере не менее 2 млн белорусских рублей, половина из которых должна уйти на формирование гарантийного депозита.

Также хочу отметить нашего надежного стратегического партнера — компанию «СофтКлуб», которая разработала платформу для биржи и передала ее на выгодных условиях. Считаю, что это и есть главная инвестиция, поскольку без серьезного фундамента было бы очень сложно стартовать.

— Что такое BYNEX сегодня?

— Сегодня это криптобиржа в упрощенной форме. Система легка для понимания пользователями любого уровня. Кроме того, это одна из самых быстрых симплифицированных систем по обмену криптовалюты на криптовалюту не только в Беларуси, но и в мире. Но мы думаем над тем, как сделать BYNEX.IO интересной для профессиональных трейдеров. Например, в ближайшее время введем лимитные ордера с различными видами исполнения.

Пять преимуществ BYNEX.IO перед другими криптовалютными площадками: Наличие белорусского рубля. Благодаря этому любой резидент Беларуси может легально инвестировать в криптовалюту с помощью BYNEX, минуя необходимость конверсии валют. Низкие комиссии. Благодаря стратегическому партнерству с ОАО «АСБ Беларусбанк» на платформе обеспечены самые низкие комиссии по вводу/выводу фиата с использованием банковских платежных карточек. Также пополнять кошелек можно в белорусских рублях через ЕРИП с карты любого банка Беларуси. Общая доступность. Инвестировать в криптовалюты могут не только финансовые учреждения, но и другие компании, а также физические лица. Высокая пропускная способность. Благодаря скоростному ядру собственной разработки операции на бирже проводятся рекордно быстро и надежно. Будущая интеграция с Межбанковской системой идентификации. Это позволит сделать инвестиции в популярные активы доступными каждому без необходимости глубокого погружения в инструментарий торговых платформ.

Спрос на ICO сохраняется

— Какие пары сегодня поддерживаются на BYNEX?

— Мы постоянно добавляем новые инструменты. На сегодня это пары с биткоином: BTC/ETH, BTC/USD, BTC/USDT, BTC/BYN. Мы также делаем упор на белорусский рубль ко всем парам, уже добавлены пары ETH/BYN, LTC/BYN, USDT/BYN. В ближайшей перспективе мы готовы ввести пары на основе топ-7 или даже топ-10 крупнейших криптовалют. Можно сказать, что сейчас мы рассматриваем добавление XLM, TRN и некоторых других инфраструктурообразующих криптовалют.

Сейчас мы проходим аудит, чтобы получить дополнительную лицензию на проведение ICO. Одновременно мы рассматриваем наиболее оптимальные системы для проведения ICO и IEO — именно поэтому наряду с Ethereum у нас появится и TRON, то есть системы с низкими комиссиями, которые позволят пользователям экономить.

Пока мы делаем акцент на скорость и сокращение издержек. И это как раз те основные конкурентные преимущества, которые могут нашу биржу вывести вперед.

— Сейчас рынку действительно не хватает ICO?

— Да, это так. Многие разочаровались в этом инструменте после краха 2017−2018 годов. Но ICO будет жить в довольно жестко регулируемой среде. Если говорить о нашем участии, то на нас распространяется регламент ПВТ, и поэтому мы обязаны брать обязательства по полному контролю, ведению и добавлению новых монет на нашу платформу. Думаю, что с августа мы полностью будем готовы к проведению ICO.

— Как в этом случае будет проходить compliance (проверка на соответствие)?

— У нас своя служба compliance. В приоритете провести анализ White Paper (ключевого документа проекта, привлекающего средства через ICO), и его мы можем сделать сами. Сейчас уже есть критерии, разработанные при участии администрации ПВТ и других криптоигроков.

Далее пишем сам смарт-контракт. Это делает наша команда, уже сейчас написаны тестовые контракты на ERC-20. После этого необходимо провести аудит смарт-контракта, выполнить который должен независимый эксперт. На всю процедуру, связанную со смарт-контрактом, уйдет примерно неделя.



Артем Ражновский. Фото: Алексей Михаленок, probusiness.io

— Какие опции в ближайшее время появятся для юрлиц?

— При работе с юрлицами мы сталкиваемся с вопросами о предоставлении полного блока информации по всем сделкам для бухгалтерского учета.

— Смотрите ли вы в сторону токенизированных активов?

— Пока токенизированные активы — не наш приоритет. Мы провели достаточно большую работу для поддержки напрямую криптовалют, поэтому переходить сейчас на токенизированный актив — бессмысленно. Это иные система вычисления и бухгалтерский учет. Впрочем, я думаю, что некоторые токенизированные активы рано или поздно будем вводить.

В ближайшем будущем мы планируем выпустить депозитарные токены. Для нас это решение проблем ликвидности, для клиентов — возможность привязки к стейблкоину либо к нашему внутреннему токену. Пользователи смогут вложить средства не под 1% годовых, а, например, под 6−7% годовых. Одновременно внутренний токен можно будет использовать и для расчетов внутри BYNEX.IO .

Рынок волатилен, но предсказуем

— Как на BYNEX влияют тенденции в области децентрализованных финансов — DeFi?

— На нас они сегодня никак не влияют, но мы постепенно смотрим в сторону DeFi. Это перспективное направление, однако его бурное развитие вызвано хайпом. Чем-то эта история напоминает ICO 2017−2018 годов. Но надо отметить, что практически все DeFi-инструменты созданы на протоколе Ethereum — это смарт-контракты, и они способствуют принятию криптовалют в целом. Уже сейчас DeFi-инструменты получили широкое распространение: обменные операции, кредитование, выпуск дополнительных токенов.

Самым популярным направлением использования DeFi стало децентрализованное кредитование, при котором почти каждый желающий может получить ссуду. Но вы не можете просто зарегистрироваться на бирже и получить кредит — система работает совершенно иначе. Вы должны зарегистрироваться на бирже или в другой системе, внести стопроцентное обеспечение — биткоин, криптовалюта или что-то еще — и только после этого на ваш объем обеспечения получите заемные средства. Чем это хорошо? Вы — трейдер и купили биткоин, он задействован в торговле на площадке, но вы хотите дополнительно торговать, и тогда на эту позицию можете взять кредит или еще докупить биткоин.



Артем Ражновский. Фото: Алексей Михаленок, probusiness.io

— Как вы думаете, что происходит на рынке сейчас?

— Рынок ожидаемо корректируется. Все, что связано с криптовалютами, циклично. Есть только два непредсказуемых фактора — Илон Маск и печатный станок, а остальные тенденции ожидаемы. На рынке Форекс ежедневно обращаются десятки и сотни триллионов долларов, а на криптовалютном рынке — всего 2−3 триллиона в сутки, что создает большие возможности для влияния на рынок. Кроме того, нужно учитывать психологию людей. К примеру, появилось волшебное слово «ковид», и сразу интерес к криптовалютам вырос.

В целом рынок с большего предсказуем, не говоря о каких-то резких колебаниях, плюс рынку все равно светит приятное будущее.

— Что, с вашей точки зрения, может повлиять на значительный рост рынка?

— В первую очередь, с моей точки зрения, законодательная база. Это самый главный драйвер роста или падения. Недавно значительно ужесточили обращение с криптой в Китае, в некоторых регионах запретили майнинг. Но вчера запретили, а сегодня разрешат.

Я уверен, что рано или поздно практически все страны введут национальные цифровые валюты. Тот же Китай уже протестировал цифровой юань, он уже готов к запуску.

Второй фактор — политико-экономический. В связи с ковидом многие правительства увеличили эмиссию. В США она достигла нескольких триллионов долларов, аналогично, хоть и в меньших масштабах, действовали власти ЕС.

Третье — новостной фон. Илон Маск в последнее время влияет на рынок сильнее, чем все остальные факторы вместе взятые. И пока на рынке не космическое количество денег, он будет оставаться волатильным. Когда начнется токенизация, принятие токенизированных активов, трансформация хотя бы 20−30% капитала в цифровые активы, биткоин значительно подрастет — тогда можно ожидать относительной стабилизации рынка. До тех пор криптовалюты — это очень рисковые активы, как ни крути.

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