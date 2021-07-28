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На втором энергоблоке БелАЭС началась горячая обкатка реакторной установки

28.07.2021 10:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

27 июля на втором энергоблоке Белорусской АЭС начался самый масштабный этап пусконаладочных работ перед началом физического пуска — горячая обкатка реакторной установки (РУ), сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом».

На втором энергоблоке БелАЭС началась горячая обкатка реакторной установки

Отмечается, что разрешение на проведение данного технологического процесса выдал Госатомнадзор Беларуси.

В процессе горячей обкатки специалисты проверяют работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям проектной документации, включая соответствие нормам безопасности при эксплуатации, говорится в пресс-релизе. Все основное и вспомогательное оборудование и системы РУ испытываются при рабочих параметрах: температура теплоносителя первого контура РУ достигает 280 С°, а давление  — 160 атмосфер (более 165,3 кгс/см2).

«Этап горячей обкатки проверяет работу основного и вспомогательного оборудования блока, систем реакторной установки в проектных режимах эксплуатации, за исключением загрузки ядерного топлива, подачи пара на турбину и выдачу электроэнергии в сеть,  —  цитирует пресс-служба вице-президента, директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО «Атомстройэкспорт» Виталия Полянина. — Главной целью данного этапа является подтверждение готовности оборудования и систем к этапу «Энергетический пуск» и безопасной эксплуатации блока в течение всех предусмотренных проектом 60 лет».

Кроме тестирования оборудования первого контура (реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, главного циркуляционного трубопровода и др.) специалисты также проведут испытания систем безопасности, проверят системы электропитания собственных нужд, системы управления и защиты реактора, сообщает пресс-служба.

Первый блок БелАЭС начал вырабатывать электричество в режиме опытно-промышленной эксплуатации 3 ноября 2020 года. 10 июня этого года блок ввели в промышленную — коммерческую — эксплуатацию. 18 июня была принята партия ядерного топлива для первой плановой перегрузки в реактор первого энергоблока.

Сооружение второго энергоблока завершено на 87%. 19 апреля на станцию доставили ядерное топливо для стартовой загрузки, которую планируется осуществить этой осенью. Ввести второй блок в эксплуатацию в соответствии с указом № 447 должны в первой половине 2022 года. Вместе с тем посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в апрельском интервью «Российской газете» заявил, что ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован на июль следующего года.

 

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27 июля на втором энергоблоке Белорусской АЭС начался самый масштабный этап пусконаладочных работ перед началом физического пуска — горячая обкатка реакторной...
 
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