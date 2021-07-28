«С референдумом власть рискует еще глубже влезть в порочное болото своих ошибок»

Источник материала: Салiдарнасць

Превалирующее количество переходов от диктатур к демократии было связано именно с большим количеством ошибок со стороны власти. Телеграм-канал Народный депутат — о том, что хождение по граблям в конце концов может завершиться для режима нокаутом.

— Демократия сильна своими институтами, а не Конституцией или наличием сильного лидера. И Ельцин и Путин руководили страной при одной и той же Конституции, но, вместе с тем, правовая, общественная и политическая ситуация в России в 1999 и 2021 году — кардинально разные.

Именно устоявшиеся институты демократии, такие как выборность государственных должностей, наличие гражданского общества, развитый парламентаризм и другие дают возможность приблизится к идеалу народовластия.

Но в Беларуси с демократией проблема и любое изменение государственно-управленческого ландшафта приводит к разбалансировке аппарата. Можно реализовать в Конституции институт Всебелорусского народного собрания, можно продвигать преемника, можно оставить все как есть, но никто никогда не даст гарантий управляемости процессов без наличия системы сдержек и противовесов.

Любые выборы, референдум — это не только очаг разделения общественного мнения, но это и отличная возможность для реальных внешних сил вмешаться во внутренние дела страны. Но это уже совсем другая история.

Белорусский авторитаризм — это авторитаризм, который хочет казаться демократией, и это основополагающая проблема для устойчивости власти. Притворяться демократией, иметь положения в Конституции, утверждающие, что Беларусь — правовое и демократическое государство, но по факту сажать в тюрьмы всех сильных политических оппонентов, иметь тысячи уголовных и административных дел по мотивам инакомыслия, массированное уничтожение национальных СМИ под предлогом противодействия разгулявшегося экстремизма и терроризма — это как-то не очень демократично.

Юридический статус власти определяется фактической расстановкой сил, а силы нашей власти — это только аппарат принуждения, другие не ощущаются. И если с таким грузом и только с такими мускулами власть зайдёт на новый политический виток, к примеру — референдуму, убрав ведущие независимые СМИ и НГО, которые, по сути, были ретрансляторами общественных настроений, госаппарат рискует ещё глубже влезть в порочное болото своих ошибок и наломать дров. Как показывает исследование Данила Тризмана «Демократизация по ошибке» превалирующее количество переходов от диктатур к демократии было связано именно с большим количеством ошибок со стороны власти.

И здесь сам собой напрашивается закон диалектики — закон перехода количественных изменений в качественные. Вагнеровцы, жуткое насилие 9-11 августа, решения о возбуждении уголовных дел в отношении обычных граждан за участие в массовых акциях, педалирование темы «фашисткости» бчб-флага, самолёт с Протасевичем, разгром СМИ и мигранты — всё это крупнейшие ошибки власти, количество которых поражает своим переходом в качественные для неё проблемы.

В авторитарном режиме нет обратной связи, в авторитарном режиме подчинённые обманывают своего руководителя, в авторитарном режиме грабли становятся национальным инструментом. Настанет время — и очередная ошибка власти резюмирует на её лбу состояние нокаута, после которого объективно продолжать бой она уже не сможет.