В Солигорском районе в лобовом столкновении авто погиб пассажир

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе в лобовом столкновении двух автомобилей погиб пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома

"Авария произошла около 20.10 на автодороге Погост - Солигорск. 34-летний солигорчанин, управляя автомобилем "Ауди-100" и двигаясь со стороны деревни Погост в направлении Солигорска вблизи автозаправочной станции, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "Лексус" под управлением 51-летнего жителя Солигорска. В результате автоаварии 23-летний пассажир "Ауди" погиб на месте ДТП, водитель с травмами госпитализирован", - рассказали в ГАИ.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. В отношении водителя "Ауди" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.

"Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, обдумывайте каждый свой маневр, не превышайте установленной скорости движения", - отметили в ГАИ.-0-