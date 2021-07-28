ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Солигорском районе в лобовом столкновении авто погиб пассажир

28.07.2021 10:55 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе в лобовом столкновении двух автомобилей погиб пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома

"Авария произошла около 20.10 на автодороге Погост - Солигорск. 34-летний солигорчанин, управляя автомобилем "Ауди-100" и двигаясь со стороны деревни Погост в направлении Солигорска вблизи автозаправочной станции, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "Лексус" под управлением 51-летнего жителя Солигорска. В результате автоаварии 23-летний пассажир "Ауди" погиб на месте ДТП, водитель с травмами госпитализирован", - рассказали в ГАИ.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. В отношении водителя "Ауди" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.

"Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, обдумывайте каждый свой маневр, не превышайте установленной скорости движения", - отметили в ГАИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, обдумывайте каждый свой маневр, не превышайте установленной скорости движения", - отметили в ГАИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ермошина и другие. Киберпартизаны заявили о взломе АИС "Паспорт"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by