По информации пресс-службы РУПП «Гранит» с 08.00 утра 27 июля, на территории предприятия все вычислительные системы отключены. Это связано с заменой электрооборудования.





Отпуск продукции в автомобильный транспорт не осуществляется. Временно остановлена обработка заявок на поставку продукции по электронной очереди.





По информации на сайте ОАО «Спецжелезобетон», 27 июля завод также не работает - из-за отсутствия электроэнергии.