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Это рекорд: за сутки на границе Литвы с Беларусью задержан 171 нелегал!

28.07.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По предварительным данным, за минувшие сутки пограничники задержали 171 нелегального мигранта, незаконно пересекшего границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) в среду.

Это максимальное количество задержанных нелегальных мигрантов за сутки в этом году, общее количество таких задержанных в этом году уже превысило 3 тысячи. Все задержанные представились гражданами Ирака либо имели документы граждан этой страны. 

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 3 000 мигрантов. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки. Только в июле пограничники задержали 2 366 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8. 

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью 1 910 являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 191 гражданин Конго, 129 - Камеруна, 83 - России, 81 - Ирана, 78 - Гвинеи, 77 - Афганистана, 71 - Сирии и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов. 

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы. 

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе. Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.

Кстати, по странному стечению обстоятельств на днях в Минск через Стамбул прибыл чартерный рейс из иракского Кудистана.
 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, за минувшие сутки пограничники задержали 171 нелегального мигранта, незаконно пересекшего границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба...
 
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