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Ермошина и другие. Киберпартизаны заявили о взломе АИС "Паспорт"
Источник материала: Партизан
Хакерская группировка, называющая себя белорусскими киберпартизанами, заявила, что взломала паспортную систему Беларуси. В подтверждение этого утверждения в открытый доступ были выложены паспортные данные официальных лиц.
Взлом паспортной системы – это уже значительно более серьезный удар по имиджу правоохранительной системы страны, чем взлом АИС «ГАИ-ЦЕНТР», о котором киберпартизаны объявили двумя днями ранее, пишет
При этом в подтверждение атаки хакеры выложили в открытый доступ паспортные данные председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной, председателя КГБ Ивана Тертеля, Натальи Качановой и других важных персон, причем, не только с белорусскими корнями.
Выложены даже данные бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, бежавшего в Беларусь и сейчас проживающего в нашей стране.
Как утверждают киберпартизаны, у них сейчас есть данные по руководству всего силового блока страны и близкого круга Лукашенко. Более того, утверждается, что вскоре будут обнародованы данные кадровых сотрудников КГБ, а также агентов в ЕС.
АИС «Паспорт» — это инструмент автоматизации служебной деятельности подразделений паспортно-визовой службы уровня ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, а также подчиненных им подразделений паспортно-визовой службы территориальных органов внутренних дел. Система создана НПООО «ТОДЕС» по заказу МВД.
Официально МВД пока никак не прокомментировало распространенную информацию.
Ранее эта же группировка объявила о взломе АИС «ГАИ-ЦЕНТР».
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Хакерская группировка, называющая себя белорусскими киберпартизанами, заявила, что взломала паспортную систему Беларуси. В подтверждение этого утверждения в...
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