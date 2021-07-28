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На литовско-белорусской границе задержано рекордное число мигрантов

28.07.2021 11:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На литовско-белорусской границе задержано рекордное число мигрантов
Фото: delfi.lt
Чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов в Литву может быть введено лишь в крайнем случае, а сейчас необходимости в этом нет. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, сообщает Delfi.

— Я внимательно слежу за ситуацией, вижу еще немало резервов, которые могли бы использовать Министерство внутренних дел и Служба охраны государственной границы для того, чтобы проблемы решались, и лишь в крайнем случае и, без сомнения, при условии консультаций и разъяснения населению, мы могли бы вернуться к вопросу о чрезвычайном положении, — сказал президент журналистам во вторник на полигоне в Пабраде.

Науседа сообщил, что в четверг будет встречаться с руководителями парламентских партий, чтобы обсудить внешнюю политику страны.

— То, что происходит в последнее время, напоминает некоторую, я бы сказал, самодеятельную корректировку внешнеполитического курса (…), и это совершенно неприемлемо. С диктатором мы не станем говорить так, как он, возможно, рассчитывает, внешнеполитические принципы останутся неизменными, — добавил президент.


Между тем, как сообщает пограничная служба Литвы, за вторник на белорусской границе задержали 171 мигранта. Как указывает ведомство, это самое большое количество задерживаемых за день. Все задержанные представились гражданами Ирака или имели документы из этой страны.

Общее число лиц, незаконно въехавших в Литву из Беларуси, в этом году превысило 3 тысячи человек.

Ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах накануне предложило МВД Литвы.

— По сути это означает, что в определенном пограничном регионе, при сохранении всех прав и свобод, без затрагивания нашего демократического процесса, только на пограничном пространстве контроль перенимается армией и граница, по сути, закрывается и нарушения невозможны, — пояснил председатель комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас.
 
 
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