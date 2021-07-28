Источник материала: UDF



Фото: Reuters

объявили

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Киберпартизаны объявили о взломе АИС «Паспорт»: обещают раскрыть агентурную сеть КГБ Готовитсй информационная бомба невероятного масштаба.

В подтверждение были опубликованы паспортные данные сбежавшего в Беларусь бывшего президента Кыргызстана, председателя ЦИК, главы КГБи других персон.Киберпартизаны утверждают, что получили доступ к персональным данным руководства силовых структур, людей из близкого окружения Лукашенко, сотрудников КГБ, агентуры и резидентуры в ЕС. Часть информации будет обнародована.АИС «Паспорт» — это инструмент автоматизации служебной деятельности подразделений паспортно-визовой службы уровня ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, а также подчиненных им подразделений паспортно-визовой службы территориальных органов внутренних дел. Система создана НПООО «ТОДЕС» по заказу МВД.Ранее киберпартизаниАИС «ГАИ-ЦЕНТР».Хакеры утверждают, что для взлома систем они использовали аккаунты главы МВД Беларуси. Официальных подтверждений или опровержений фактов взломов пока не поступало.