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Киберпартизаны объявили о взломе АИС «Паспорт»: обещают раскрыть агентурную сеть КГБ
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
В подтверждение были опубликованы паспортные данные сбежавшего в Беларусь бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Натальи Качановой, главы КГБ Ивана Тертеля и других персон.
Киберпартизаны утверждают, что получили доступ к персональным данным руководства силовых структур, людей из близкого окружения Лукашенко, сотрудников КГБ, агентуры и резидентуры в ЕС. Часть информации будет обнародована.
АИС «Паспорт» — это инструмент автоматизации служебной деятельности подразделений паспортно-визовой службы уровня ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, а также подчиненных им подразделений паспортно-визовой службы территориальных органов внутренних дел. Система создана НПООО «ТОДЕС» по заказу МВД.
Ранее киберпартизани
Хакеры утверждают, что для взлома систем они использовали аккаунты главы МВД Беларуси Ивана Кубракова. Официальных подтверждений или опровержений фактов взломов пока не поступало.
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