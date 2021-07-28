Источник материала: UDF



Светлана Тихановская

"Мы надеемся на то, что Вашингтон будет принимать такие решения взвешенно, на основе разговора, в первую очередь с представителями официального Минска. Я очень надеюсь на то, что здравый смысл все-таки возобладает", - сказал Рыбаков.

"Для того чтобы принимать какие-то серьезные решения, которые повлияют на двусторонние отношения радикальным образом, нужно выслушивать обе стороны, а не одну", - сказал Рыбаков.

"И полагаться только на мнение человека, который не проживает длительное время в Беларуси и не может представлять интересы Беларуси, наверное, ошибочно", - добавил белорусский постпред.

"Если они предпочитают тратить свое рабочее время на то, чтобы встречаться с человеком, который никого, кроме самого себя, не представляет, это, разумеется, их право", - сказал Рыбаков.

Визит Тихановской в США

sputnik.by . "Мы также увидели, как пресс-секретарь Госдепартамента ссылается на поддержку неких эфемерных "демократических устремлений белорусского народа", - сказал Глаз. Его цитирует

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минск надеется, что в решении санкций США «возобладает здравый смысл» Минск также будет учитывать факт прошедших встреч Тихановской и представителей ООН.