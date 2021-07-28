|
«Вы человек-легенда». Александр Лукашенко поздравил Василия Мичурина с 105-м днём рождения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Герой Советского Союза Василий Мичурин отмечает свой 105-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фронтовыми дорогами он дошел до Чехословакии. Участвовал в обороне Минска, Могилева, брал Кенигсберг и Берлин. С юбилеем Василия Мичурина поздравил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Глава государства поблагодарил ветерана за все, что он сделал для защиты, сохранения и развития отечества, за беспримерный подвиг во имя свободы и независимости Беларуси. И пожелал юбиляру здоровья и благополучия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Герой Советского Союза Василий Мичурин отмечает свой 105-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фронтовыми дорогами он...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)