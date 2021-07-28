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«Вы человек-легенда». Александр Лукашенко поздравил Василия Мичурина с 105-м днём рождения

28.07.2021 11:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Герой Советского Союза Василий Мичурин отмечает свой 105-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фронтовыми дорогами он дошел до Чехословакии. Участвовал в обороне Минска, Могилева, брал Кенигсберг и Берлин. С юбилеем Василия Мичурина поздравил Александр Лукашенко.

«Вы человек-легенда». Александр Лукашенко поздравил Василия Мичурина с 105-м днём рождения

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За плечами большой достойный жизненный путь – воина-фронтовика, гражданина, патриота, семьянина. Пройдя через неимоверные испытания, вы смогли сохранить в себе лучшие человеческие качества – жизнелюбие, доброту, отзывчивость, справедливость, честность и порядочность. Вы человек-легенда, а ваша жизнь – пример для нас и будущих поколений, яркий образец беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли.

Глава государства поблагодарил ветерана за все, что он сделал для защиты, сохранения и развития отечества, за беспримерный подвиг во имя свободы и независимости Беларуси. И пожелал юбиляру здоровья и благополучия.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Герой Советского Союза Василий Мичурин отмечает свой 105-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фронтовыми дорогами он...
 
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