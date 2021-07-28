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Тихановская призвала в ООН оказать помощь белорусским медиа

28.07.2021 11:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Светлана Тихановская призвала группу друзей ООН по вопросам безопасности журналистов помочь белорусским СМИ, сообщает ее пресс-служба.

Тихановская призвала в ООН оказать помощь белорусским медиа

Белорусский демократический лидер выступила на встрече с представителями Литвы, США, Австрии, Болгарии, Бразилии, Греции, Коста-Рики, Новой Зеландии, Уругвая, Франции и Швейцарии в ООН, которые занимаются темой СМИ, и ответила на вопросы о том, как группа может помочь журналистам Беларуси.

Так, Тихановская предложила поддержать самих журналистов, которые находятся в Беларуси, и семьи тех сотрудников СМИ, которые оказались политзаключенными.

Она призвала помочь СМИ с системами обходов цензуры и блокировок, а также оказать помощь с релокацией и легализацией в странах, куда вынужденно выезжают журналисты, чтобы они могли продолжать работу.

Тихановская считает необходимым создать специальную программу помощи СМИ, блогерам и каждому, кто работает над распространением информации в Беларуси.

«По подсчетам экономической группы, только на восстановление инфраструктуры медиа Беларуси понадобится порядка 30 миллионов долларов», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Среди других мер, предложенных Тихановской, — принятие более эффективных и скоординированных санкций, которые помогут остановить репрессии, насилие и беззаконие, а также проведение слушаний в Совете безопасности ООН по разрешению кризиса в Беларуси.

На встрече Тихановская рассказала истории задержанных сотрудников «Пресс-клуба» во главе с Юлией Слуцкой, журналистов белорусской службы «Радыё Свабода» Инессы Студинской, Олега Груздиловича и Алеся Дащинского, главного редактора «Нашай Нiвы» Егора Мартиновича и бывшего главного редактора, а теперь руководителя рекламной службы «НН» Андрея Скурко.

Тихановская также сообщила, что 27 июля телеканал «Белсат», его сайт и социальные сети были признаны экстремистскими, и напомнила, что журналистки телеканала Екатерина Андреева и Дарья Чульцова осуждены на два года лишения свободы за стрим.

Она упомянула истории блогеров, включая Игоря Лосика, который больше года находится в заключении.

«Я призываю ООН занять жесткую позицию и помочь белорусам остановить это беззаконие, насилие и репрессии, включая цензуру СМИ, блокировку веб-сайтов, отключения интернета и отмену аккредитаций. Мы должны сделать все возможное, чтобы нападения на журналистов и медиа, репрессии и насилие не стали новой нормой для Беларуси», — сказала Тихановская.

 

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Светлана Тихановская призвала группу друзей ООН по вопросам безопасности журналистов помочь белорусским СМИ, сообщает ее пресс-служба.
 
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