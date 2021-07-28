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Евро растет, а доллар падает на открытии торгов
Источник материала: Навiны
На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись новые торги.
Три основные иностранные валюты показывают следующие результаты:
Ранее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (19-23 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись новые торги.
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