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В Брестской области убрано почти 45% засеянных площадей

28.07.2021 11:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аграрии продолжают уборочную кампанию. К 28 июля общий намолот составляет более 2 миллионов 200 тысяч тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Собрать урожай, в который вкладывали силы целый год». В Беларуси уже намолочено 2 млн тонн зерна

В Брестской области убрано почти 45% засеянных площадей

Свыше полумиллиона тонн весит каравай Брестского региона. Здесь уже убрано почти 45 % к засеянной площади. К отметке в полмиллиона приближаются и хлеборобы Минской области. Остальные регионы идут практически нога в ногу по темпам уборки.

Средняя урожайность по стране составляет чуть более 31 центнера с гектара.

 
 
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Новости Беларуси. Аграрии продолжают уборочную кампанию. К 28 июля общий намолот составляет более 2 миллионов 200 тысяч тонн зерна нового урожая, сообщили в программе...
 
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