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В Брестской области убрано почти 45% засеянных площадей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аграрии продолжают уборочную кампанию. К 28 июля общий намолот составляет более 2 миллионов 200 тысяч тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свыше полумиллиона тонн весит каравай Брестского региона. Здесь уже убрано почти 45 % к засеянной площади. К отметке в полмиллиона приближаются и хлеборобы Минской области. Остальные регионы идут практически нога в ногу по темпам уборки.
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Новости Беларуси. Аграрии продолжают уборочную кампанию. К 28 июля общий намолот составляет более 2 миллионов 200 тысяч тонн зерна нового урожая, сообщили в программе...
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