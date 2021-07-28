Рекорд дня: На границе с Литвой задержано самое большое число мигрантов из Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Все имели документы граждан Ирака или представились жителями этой страны.





Задержанные в Литве мигранты из Беларуси. Фото Рasienis.lt​

Служба охраны государственной границы Литвы сообщила , что 27 июля литовские пограничники задержали 171 нелегального мигранта из Беларуси. Это рекордный показатель за одни сутки.

Отметим, что с начала года литовские пограничники задержали более 3000 нелегальных мигрантов, пришедших с территории Беларуси. Это в 37 раз больше, чем за весь 2020 год.

В июле 2021-го пограничники задержали 2366 мигрантов. В июне их было 473, в мае — 77, в апреле — 70, в марте — 8.