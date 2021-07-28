ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рекорд дня: На границе с Литвой задержано самое большое число мигрантов из Беларуси

28.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Все имели документы граждан Ирака или представились жителями этой страны.

Рекорд дня: На границе с Литвой задержано самое большое число мигрантов из Беларуси

Задержанные в Литве мигранты из Беларуси. Фото Рasienis.lt​

Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что 27 июля литовские пограничники задержали 171 нелегального мигранта из Беларуси. Это рекордный показатель за одни сутки.

Отметим, что с начала года литовские пограничники задержали более 3000 нелегальных мигрантов, пришедших с территории Беларуси. Это в 37 раз больше, чем за весь 2020 год.

В июле 2021-го пограничники задержали 2366 мигрантов. В июне их было 473, в мае — 77, в апреле — 70, в марте — 8.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанина привлекут к ответственности за комментарий в интернете в адрес милиционера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by