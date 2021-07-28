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Рекорд дня: На границе с Литвой задержано самое большое число мигрантов из Беларуси
28.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Все имели документы граждан Ирака или представились жителями этой страны.
Задержанные в Литве мигранты из Беларуси. Фото Рasienis.lt
Служба охраны государственной границы Литвы
Отметим, что с начала года литовские пограничники задержали более 3000 нелегальных мигрантов, пришедших с территории Беларуси. Это в 37 раз больше, чем за весь 2020 год.
В июле 2021-го пограничники задержали 2366 мигрантов. В июне их было 473, в мае — 77, в апреле — 70, в марте — 8.
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Все имели документы граждан Ирака.
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