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Зачистка НГО продолжается: в Бресте обыск у руководителя «Фонда развития Брестской крепости» Натальи Зданевич
28.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В среду силовики пришли к очередному представителю негосударственной общественной организации.
Об обыске у руководителя «Фонда развития Брестской крепости» Натальи Зданевич сообщило
Фонд создан в 2013 году. Это общественная организация, которая объединяет усилия международных экспертов в области изучения наследия Бреста и Брестской крепости, инициирует архивные исследования и продвигает историю в новых современных форматах.
Также стало известно, что ликвидировано общественно-благотворительное спортивное учреждение «Крылья ангелов». Это следует из государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Неправительственная организация занималась социализацией людей с ограниченными возможностями через спорт.
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Зачистка НГО продолжается: в Бресте обыск у руководителя «Фонда развития Брестской крепости» Натальи Зданевич
В среду силовики пришли к очередному представителю негосударственной общественной организации.
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