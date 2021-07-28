Зачистка НГО продолжается: в Бресте обыск у руководителя «Фонда развития Брестской крепости» Натальи Зданевич

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В среду силовики пришли к очередному представителю негосударственной общественной организации.

Об обыске у руководителя «Фонда развития Брестской крепости» Натальи Зданевич сообщило Еврорадио .





Фонд создан в 2013 году. Это общественная организация, которая объединяет усилия международных экспертов в области изучения наследия Бреста и Брестской крепости, инициирует архивные исследования и продвигает историю в новых современных форматах.

Также стало известно, что ликвидировано общественно-благотворительное спортивное учреждение «Крылья ангелов». Это следует из государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.





Неправительственная организация занималась социализацией людей с ограниченными возможностями через спорт.