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В Могилеве электромобиль врезался в световую опору и загорелся

28.07.2021 11:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве электромобиль Tesla врезался в световую опору и загорелся, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 27 июля в 22.00 по ул. Челюскинцев. Двигаясь на электрическом седане Tesla Model 3 со стороны ул. Мельникова в направлении ул. Вишневецкого, 26-летний могилевчанин на закруглении дороги вправо потерял контроль над управлением и совершил наезд на световую опору.

От удара электромобиль загорелся. Водитель с травмами доставлен в больницу.

По предварительной информации, находившийся за рулем Tesla могилевчанин не учел погодные условия, неправильно выбрал скорость движения и, как итог, не справился с управлением.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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По предварительной информации, находившийся за рулем Tesla могилевчанин не учел погодные условия, неправильно выбрал скорость движения и, как итог, не справился с...
 
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