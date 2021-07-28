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Механизатор из Столинского района похитил с предприятия 180 л топлива

28.07.2021 11:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники ОБЭП Столинского РОВД выявили факт хищения топлива с предприятия агропромышленного комплекса района. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Установлено, что 47-летний механизатор организации сливал дизель из бака закрепленного за ним трактора в канистры, находясь на установленном маршруте во время проведения сельскохозяйственных работ.

"В деревне Рухча-1 на придомовой территории у работника под навесом правоохранители обнаружили 180 л топлива, находящегося в пластиковых емкостях. Сумма общего ущерба предприятию составила более Br300. Сельчанин пояснил, что использовать дизтопливо планировал для заправки собственных транспортных средств - автомобиля и трактора", - рассказали в УВД.

Следователи дали правовую оценку действиям сельчанина и возбудили уголовное дело за присвоение вверенного имущества. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа и лишения свободы сроком до четырех лет.-0-

Механизатор из Столинского района похитил с предприятия 180 л топлива

Механизатор из Столинского района похитил с предприятия 180 л топлива

Фото УВД Брестского облисполкома

 
Теги: Минск
 
 
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"Сельчанин пояснил, что использовать дизтопливо планировал для заправки собственных транспортных средств - автомобиля и трактора", - рассказали в УВД.
 
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