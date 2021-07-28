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Могилевчанин признался в краже $1,2 тыс. у друга, но деньги не вернул

28.07.2021 11:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин украл у друга $1,2 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

С заявлением в милицию обратился 43-летний могилевчанин, который рассказал, что у него из квартиры по ул. Бялыницкого-Бирули похищено $1,2 тыс. Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили, что крупную денежную сумму присвоил 21-летний нигде не работающий, ранее уже судимый за кражу приятель заявителя.

Выяснилось, что он побывал в гостях у друга и незаметно забрал его деньги. Когда их владелец сообщил о своих подозрениях, молодой человек во всем сознался и пообещал вернуть украденное, но не сразу. Гость даже написал расписку, в которой обещал в короткий срок отдать $1,2 тыс. В течение полугода владелец наличности пытался вернуть свои деньги самостоятельно, веря обещаниям приятеля, однако тот ссылался на отсутствие возможности. Когда терпение заявителя лопнуло, он обратился за помощью к правоохранителям.

Сейчас похищенное частично изъято. Определенную сумму фигурант успел потратить на личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Сейчас похищенное частично изъято. Определенную сумму фигурант успел потратить на личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело, следователями дана...
 
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