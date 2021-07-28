ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанина привлекут к ответственности за комментарий в интернете в адрес милиционера

28.07.2021 11:37 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За комментарий в интернете минчанин стал фигурантом уголовного дела. Информацию об этом разместила в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Подразделения собственной безопасности МВД продолжают выявлять тех, кто оскорбляет сотрудников органов внутренних дел, в том числе в интернете. На днях оперативники задержали 26-летнего жителя столицы, который в деструктивном Telegram-канале разместил негативный комментарий в адрес милиционера ОМОНа", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и возбудили уголовное дело за публичное оскорбление должностного лица.

Фигурант не работает и неоднократно привлекался к административной ответственности. -0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и возбудили уголовное дело за публичное оскорбление должностного лица.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Брестской области убрано почти 45% засеянных площадей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by