Минчанина привлекут к ответственности за комментарий в интернете в адрес милиционера

Источник материала: БелТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За комментарий в интернете минчанин стал фигурантом уголовного дела. Информацию об этом разместила в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Подразделения собственной безопасности МВД продолжают выявлять тех, кто оскорбляет сотрудников органов внутренних дел, в том числе в интернете. На днях оперативники задержали 26-летнего жителя столицы, который в деструктивном Telegram-канале разместил негативный комментарий в адрес милиционера ОМОНа", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и возбудили уголовное дело за публичное оскорбление должностного лица.

Фигурант не работает и неоднократно привлекался к административной ответственности. -0-