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В Могилеве продавец-стажер украл из кассы около Br600
Источник материала: БелТА
28 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве стажер в магазине украл из кассы около Br600. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.
С заявлением в милицию обратился представитель продуктового магазина по пр.Мира и рассказал, что в течение недели из кассы торговой точки были похищены около Br600.
Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили, что крупную сумму денег из кассового аппарата незаметно забрал 19-летний стажер магазина. Могилевчанин дожидался времени, когда можно было остаться у кассового аппарата одному, а после незаметно пополнял свой кошелек деньгами и тратил их на личные нужды.
Установлено также, что парень увлекался азартными играми и деньги ему были необходимы в том числе и на эти цели. Теперь местному жителю придется отвечать за содеянное по закону: в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователи дали правовую оценку.-0-
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Могилевчанин дожидался времени, когда можно было остаться у кассового аппарата одному, а после незаметно пополнял свой кошелек деньгами и тратил их на личные...
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