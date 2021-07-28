|
Добрались до самых беззащитных: ликвидировали "Крылья Ангелов"
Источник материала: Партизан
Общественная организация занималась социализацией людей с инвалидностью через спорт.
Ликвидировали социально-благотворительное спортивное учреждение “Крылья Ангелов”.
Это
Организация помогала присоединиться к пробежкам, велопрогулкам, туристическим походам людям с инвалидностью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общественная организация занималась социализацией людей с инвалидностью через спорт.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)