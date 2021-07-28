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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стала известна фамилия матери младшего сына Лукашенко Данные паспорта Никола Александровича Лукашенко 3.08. 98 слили в сеть киберпартизаны, взломавшие сеть АИС «Паспорт».Сразу отметим, что сенсации не произошло....

Сразу отметим, что сенсации не произошло. Подтвердились лишь ранее всем известные факты – матерью Николая Лукашенко по официальным документам числится бывши личны врач Александра Лукашенко Ирина Абельская.Ранее Лукашенко-страши несколько раз в интервью рассказывал, что матерью его младшего сына является известны врач, и это, по его словам, общеизвестно. Но фамилии Абельско он никогда не называл.В настоящее врем Ирина Абельская возглавляет лечкомиссию.