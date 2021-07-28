Источник материала: UDF



Фото: www.instagram.com /vitalinaromanovskaya

"Сразу видно мастерство хайпа. Из любой мухи сделает слона!" – заявила специалистка.

"Даже пойти по головам – человек очень хитрый! Поэтому каждый повод про Цымбалюк-Романовскую взывает шквал эмоций. Она сама себе продюсер и режиссер", – подчеркнула Людмила Дали.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Готова пойти по головам»: пронырливой Цымбалюк-Романовской дали под дых В июне в честь своего дня рождения артистка организовала большой концерт.

В июне в честь своего дня рождения артистка организовала большой концерт. Творческий вечер бывшая женаоткрыла фрагментом из поэмы про Жанну Д'Арк "Белая ворона". В честь праздника пианистка также впервые предстала в качестве певицы. Она исполнила "Балладу о любви"и еще несколько пронзительных композиций.Мнения по поводу вокальных данныхразделились. Некоторые сравнили голос артистки с ангельским, а другие посоветовали больше никогда не брать в руки микрофон. Впрочем, несмотря на негатив, артистка продолжает свое восхождение к вершине славы – она востребована на телевидении и любима зрителями.Психологв беседе спопыталась объяснить "феномен" Виталины Цымбалюк-Романовской. Она отметила, что пианистка – человек довольно пронырливый, при этом обладающий притягательной аурой.По мнению психолога, ради хорошей рекламы бывшая жена Армена Джигарханяна готова на многое.