Миру предрекли инфляцию «библейских масштабов»

Источник материала: UDF



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Самые сильные за последние два десятилетия морозы ударили по Бразилии, которая является крупнейшим в мире поставщиком сахара и апельсинового сока, а также ключевым производителем кукурузы и соевых бобов, отмечает Bloomberg.

«То, что происходит в одной части мира, в конечном итоге влияет на всех нас», - говорит Агнес Калибата, специальный посланник ООН на Саммите по продовольственным системам 2021 года.

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