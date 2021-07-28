ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россиян охватила «кредитная вакханалия»

28.07.2021 11:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Россиян охватила «кредитная вакханалия»
Иллюстративное фото
Российские граждане продолжают набирать кредиты с рекордной в истории скоростью, несмотря на падающие реальные располагаемые доходы и попытки ЦБ охладить рынок повышением ключевой ставки и ужесточением нормативов.

По итогам июня долг физлиц перед банковской системой вырос еще на 558 млрд рублей и достиг 22,756 триллиона рублей, следует из статистики ЦБ.

С начала года банки нарастили кредитование физлиц на 2,012 триллиона рублей, а за последние 12 месяцев - на 4,368 триллиона - сумму, равную 8% денежных доходов населения.

Скорость, с которой потребители закапываются в долговую яму, увеличивается как в абсолютном, так и в относительном выражении: в марте это было 283 млрд рублей, апреле - 468 млрд рублей, в мае - 469 млрд.

В июне «кредитная вакханалия на розничном рынке еще более усилилась», констатирует экономист банка Центрокредит Евгений Суворов: годовые темпы роста портфеля банков достигли 21,7% против 19,9% в мае и 15-16% зимой, а по итогам полугодия объемы выдачи в 3,2 раза превысили показатели января-июня 2020 года.


В результате суммарный долг населения перед банковской системой превысил размер федерального бюджета и впервые в истории практически сравнялся с суммой, которую граждане держат в банках на рублевых счетах и вкладах (25,667 трлн рублей).

Беднеющие семь лет подряд клиенты-физлица начали работать как «пылесос», вытягивающий ликвидность из банков: с начала года они не только взяли 2 триллиона рублей займов, но и сняли с депозитных и текущих счетов 366 млрд рублей.

В результате соотношение кредитов и рублевых вкладов - 88,8% - достигло максимума за всю историю статистики ЦБ.

Очень сильный спрос на розничные кредиты - это фактор, который может иметь инфляционные последствия, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

«Прямым следствием кредитного роста является продолжающееся быстрое увеличение цен на недвижимость (+10% с начала года). Такая динамика работает в поддержку общих завышенных инфляционных ожиданий», - отмечает она.

«Если соотносить, например, задолженность по кредитам с доходами населения, то такой показатель сейчас находится на максимумах - 36%, при том, что еще до кризиса в 2019 году он составлял 30%», - указывает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.


С 1 июля ЦБ вернул доковидные надбавки к коэффициентам риска для необеспеченного потребкредитования: это означает, что банкам потребуется больше капитала, чтобы выдавать займы, а ставки по ним, соответственно, станут выше.

На рынке «уже заметны признаки начинающегося перегрева», заявила на пресс-конференции в пятницу глава центробанка Эльвира Набиуллина.

«Многие заемщики стараются успеть взять кредит по более низким ставкам», - констатировала она, добавив, что с учетом данных за последние месяцы регулятор подготовит дополнительные меры по ограничению кредитного бума.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Долги физлиц перед банками достигли почти 23 трлн рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская призвала в ООН оказать помощь белорусским медиа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by