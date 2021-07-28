Источник материала: UDF



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«Если соотносить, например, задолженность по кредитам с доходами населения, то такой показатель сейчас находится на максимумах - 36%, при том, что еще до кризиса в 2019 году он составлял 30%», - указывает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

«Многие заемщики стараются успеть взять кредит по более низким ставкам», - констатировала она, добавив, что с учетом данных за последние месяцы регулятор подготовит дополнительные меры по ограничению кредитного бума.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россиян охватила «кредитная вакханалия» Долги физлиц перед банками достигли почти 23 трлн рублей.

По итогам июня долг физлиц перед банковской системой вырос еще на 558 млрд рублей и достиг 22,756 триллиона рублей, следует из статистики ЦБ.С начала года банки нарастили кредитование физлиц на 2,012 триллиона рублей, а за последние 12 месяцев - на 4,368 триллиона - сумму, равную 8% денежных доходов населения.Скорость, с которой потребители закапываются в долговую яму, увеличивается как в абсолютном, так и в относительном выражении: в марте это было 283 млрд рублей, апреле - 468 млрд рублей, в мае - 469 млрд.В июне «кредитная вакханалия на розничном рынке еще более усилилась», констатирует экономист банка Центрокредит Евгений Суворов: годовые темпы роста портфеля банков достигли 21,7% против 19,9% в мае и 15-16% зимой, а по итогам полугодия объемы выдачи в 3,2 раза превысили показатели января-июня 2020 года.В результате суммарный долг населения перед банковской системой превысил размер федерального бюджета и впервые в истории практически сравнялся с суммой, которую граждане держат в банках на рублевых счетах и вкладах (25,667 трлн рублей).Беднеющие семь лет подряд клиенты-физлица начали работать как «пылесос», вытягивающий ликвидность из банков: с начала года они не только взяли 2 триллиона рублей займов, но и сняли с депозитных и текущих счетов 366 млрд рублей.В результате соотношение кредитов и рублевых вкладов - 88,8% - достигло максимума за всю историю статистики ЦБ.Очень сильный спрос на розничные кредиты - это фактор, который может иметь инфляционные последствия, отмечает главный экономист Альфа-банка«Прямым следствием кредитного роста является продолжающееся быстрое увеличение цен на недвижимость (+10% с начала года). Такая динамика работает в поддержку общих завышенных инфляционных ожиданий», - отмечает она.С 1 июля ЦБ вернул доковидные надбавки к коэффициентам риска для необеспеченного потребкредитования: это означает, что банкам потребуется больше капитала, чтобы выдавать займы, а ставки по ним, соответственно, станут выше.На рынке «уже заметны признаки начинающегося перегрева», заявила на пресс-конференции в пятницу глава центробанка