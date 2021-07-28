ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сельское хозяйство Беларуси утопает в рекордных долгах

28.07.2021 11:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Сельское хозяйство Беларуси утопает в рекордных долгах
Иллюстративное фото
Крупные и средние хозяйства Беларуси отчитались о финансовых результатах в 2021 году. В агросекторе идет рост долга и доли убыточных предприятий, пишет сайт banki24.by.

На ежемесячной основе статистику финансов дают крупные и средние предприятия. Эти компании относят к флагманам белорусской экономики.

По итогам полугодия сельхозпроизводство находится в «красной» зоне — выпуск продукции в хозяйствах всех категорий за 6 месяцев снизился на 0,3%. Вряд ли в плюсе будут июльские данные. Оперативные сводки Минсельхозпрода фиксируют падение урожайности зерновых культур к 2020 году.

Что касается финансов, то есть данные флагманов отрасли за 5 месяцев. Номинально выручка крупных и средних предприятий сельского хозяйства выросла к 2020 году на 14,5%.

Однако за тот же период цены производителей сельхозпродукции подскочили на 13,5%. Это значит, что в реальном выражении (с поправкой на рост цен) выручка увеличилась всего на 0,9%.


Чистая прибыль флагманов сельского хозяйства за 5 месяцев выросла на 9% в номинале. Следовательно, с поправкой на цены в отрасли этот показатель сократился к прошлому году.

Чистая прибыль (или убыток) — это конечный финансовый результат работы любого предприятия в реальном секторе экономики. Средняя рентабельность по отрасли по конечному результату составила 10,6% с господдержкой и 1% после снятия господдержки. Оба показателя ухудшились к 2020 году: тогда было 11,2% и 4% соответственно.

Если очистить конечный финансовый результат флагманов аграрной отрасли от господдержки, то в 2021 году насчитывается 57,2% убыточных организаций (годом ранее было 52,3%).

На 1 июня суммарные долги флагманов сельского хозяйства превысили 16 млрд BYN. Это рекордное значение за весь период измерений по действующей методике. Предыдущий максимум продержался всего один месяц.

С начала 2021 года размер задолженности аграриев вырос на 7,6%. Сравните: за весь 2020 год суммарные долги у флагманов сельского хозяйства увеличились на 5,4%, за 2019 год — на 9,2%.

Для сельского хозяйства характерна высокая доля просроченных обязательств. На 1 июня она составила 18,2% против 6,1% в целом по реальному сектору.

Кредиторка флагманов-аграриев достигла 9,736 млрд BYN (+11,3% с начала года), обязательства по кредитам и займам — 6,307 млрд BYN (+2,4%).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Флагманы этой отрасли также убыточны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рекорд дня: На границе с Литвой задержано самое большое число мигрантов из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by