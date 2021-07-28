Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сельское хозяйство Беларуси утопает в рекордных долгах Флагманы этой отрасли также убыточны.

На ежемесячной основе статистику финансов дают крупные и средние предприятия. Эти компании относят к флагманам белорусской экономики.По итогам полугодия сельхозпроизводство находится в «красной» зоне — выпуск продукции в хозяйствах всех категорий за 6 месяцев снизился на 0,3%. Вряд ли в плюсе будут июльские данные. Оперативные сводки Минсельхозпрода фиксируют падение урожайности зерновых культур к 2020 году.Что касается финансов, то есть данные флагманов отрасли за 5 месяцев. Номинально выручка крупных и средних предприятий сельского хозяйства выросла к 2020 году на 14,5%.Однако за тот же период цены производителей сельхозпродукции подскочили на 13,5%. Это значит, что в реальном выражении (с поправкой на рост цен) выручка увеличилась всего на 0,9%.Чистая прибыль флагманов сельского хозяйства за 5 месяцев выросла на 9% в номинале. Следовательно, с поправкой на цены в отрасли этот показатель сократился к прошлому году.Чистая прибыль (или убыток) — это конечный финансовый результат работы любого предприятия в реальном секторе экономики. Средняя рентабельность по отрасли по конечному результату составила 10,6% с господдержкой и 1% после снятия господдержки. Оба показателя ухудшились к 2020 году: тогда было 11,2% и 4% соответственно.Если очистить конечный финансовый результат флагманов аграрной отрасли от господдержки, то в 2021 году насчитывается 57,2% убыточных организаций (годом ранее было 52,3%).На 1 июня суммарные долги флагманов сельского хозяйства превысили 16 млрд BYN. Это рекордное значение за весь период измерений по действующей методике. Предыдущий максимум продержался всего один месяц.С начала 2021 года размер задолженности аграриев вырос на 7,6%. Сравните: за весь 2020 год суммарные долги у флагманов сельского хозяйства увеличились на 5,4%, за 2019 год — на 9,2%.Для сельского хозяйства характерна высокая доля просроченных обязательств. На 1 июня она составила 18,2% против 6,1% в целом по реальному сектору.Кредиторка флагманов-аграриев достигла 9,736 млрд BYN (+11,3% с начала года), обязательства по кредитам и займам — 6,307 млрд BYN (+2,4%).