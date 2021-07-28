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Первого президента Украины Леонида Кравчука подключили к аппарату ИВЛ
Источник материала: UDF
Леонид Кравчук. Фото: Евгений Котенко/РИА «Новости»
Как сообщают журналисты
Врач не дают никаких комментариев по поводу состояния здоровья Кравчука, поскольку его родственники запретили сообщать любую информацию о его самочувствии.
Четыре года назад Кравчук перенес стентирование сосудов — это была первая подобная операция на сердце для политика.
29 июня спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. По его словам, первый президент попросил ничего не комментировать, кроме самого факта операции.
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