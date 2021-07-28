Источник материала: UDF



Леонид Кравчук. Фото: Евгений Котенко/РИА «Новости»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первого президента Украины Леонида Кравчука подключили к аппарату ИВЛ Он не может дышать самостоятельно.

Как сообщают журналистысо ссылкой на пресс-секретаря, самостоятельно первый украинский президент дышать не может.Врач не дают никаких комментариев по поводу состояния здоровья Кравчука, поскольку его родственники запретили сообщать любую информацию о его самочувствии.Четыре года назад Кравчук перенес стентирование сосудов — это была первая подобная операция на сердце для политика.29 июня спикер украинской делегации в ТКГсообщил, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. По его словам, первый президент попросил ничего не комментировать, кроме самого факта операции.