ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Первого президента Украины Леонида Кравчука подключили к аппарату ИВЛ

28.07.2021 11:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Первого президента Украины Леонида Кравчука подключили к аппарату ИВЛ
Леонид Кравчук. Фото: Евгений Котенко/РИА «Новости»
Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 29 июня он перенес операцию на сердце.

Как сообщают журналисты ТСН со ссылкой на пресс-секретаря Леонида Кравчука, самостоятельно первый украинский президент дышать не может.

Врач не дают никаких комментариев по поводу состояния здоровья Кравчука, поскольку его родственники запретили сообщать любую информацию о его самочувствии.

Четыре года назад Кравчук перенес стентирование сосудов — это была первая подобная операция на сердце для политика.

29 июня спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. По его словам, первый президент попросил ничего не комментировать, кроме самого факта операции.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Утром 28 июля белорусский рубль девальвируется к евро и российскому рублю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by