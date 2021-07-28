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Утром 28 июля белорусский рубль девальвируется к евро и российскому рублю

28.07.2021 11:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Утром 28 июля белорусский рубль девальвируется к евро и российскому рублю
Иллюстративное фото
Утром в среду на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара не изменился, евро вырос до недельного максимума, а российский рубль укрепился до максимума почти за две недели.

Валютная корзина выросла на 0,16%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:27:

Курс доллара остался без изменений на уровне 2,5224 BYN/USD.

Курс евро вырос на 0,0055 BYN до 2,9776 BYN/EUR, это недельный максимум.

Курс российского рубля укрепился на 0,0071 BYN до 3,4233 BYN/100 RUB — максимума за 13 дней.

Московская биржа


Курс доллара за сутки подешевел на 24 копейки до 73,61 российских рублей.

Курс евро снизился всего на 5 копеек до 86,94 российских рублей.
 
 
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Курс доллара остался без изменений на уровне 2,5224 BYN/USD.
 
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