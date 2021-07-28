Источник материала: UDF



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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Утром 28 июля белорусский рубль девальвируется к евро и российскому рублю Курс доллара остался без изменений на уровне 2,5224 BYN/USD.

Валютная корзина выросла на 0,16%.По даннымна 10:27:Курс доллара остался без изменений на уровне 2,5224 BYN/USD.Курс евро вырос на 0,0055 BYN до 2,9776 BYN/EUR, это недельный максимум.Курс российского рубля укрепился на 0,0071 BYN до 3,4233 BYN/100 RUB — максимума за 13 дней.Курс доллара за сутки подешевел на 24 копейки до 73,61 российских рублей.Курс евро снизился всего на 5 копеек до 86,94 российских рублей.