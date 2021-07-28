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Утром 28 июля белорусский рубль девальвируется к евро и российскому рублю
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Валютная корзина выросла на 0,16%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара остался без изменений на уровне 2,5224 BYN/USD.
Курс евро вырос на 0,0055 BYN до 2,9776 BYN/EUR, это недельный максимум.
Курс российского рубля укрепился на 0,0071 BYN до 3,4233 BYN/100 RUB — максимума за 13 дней.
Московская биржа
Курс доллара за сутки подешевел на 24 копейки до 73,61 российских рублей.
Курс евро снизился всего на 5 копеек до 86,94 российских рублей.
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Курс доллара остался без изменений на уровне 2,5224 BYN/USD.
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