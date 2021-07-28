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Митинг против миграционной политики в Литве закончился столкновением с полицией

28.07.2021 11:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Литвы. В Литве мирный митинг против миграционной политики правительства завершился столкновением с правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинг против миграционной политики в Литве закончился столкновением с полицией

Протестующие недовольны решением о строительстве лагеря для беженцев. И если ранее мирных людей жестко задерживали и уводили в микроавтобусы, то прошедшей ночью литовские силовики применили слезоточивый газ в отношении демонстрантов, после чего несколько человек пришлось госпитализировать.

Митинг против миграционной политики в Литве закончился столкновением с полицией

Среди пострадавших была журналистка литовского издания, которая также подверглась насилию со стороны «людей в масках». У девушки было удостоверение прессы.

 
 
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Новости Литвы. В Литве мирный митинг против миграционной политики правительства завершился столкновением с правоохранителями, сообщили в программе Новости «24...
 
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