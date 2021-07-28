ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Байден назвал главную проблему Путина

28.07.2021 12:01 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

У президента России Владимира Путина есть «настоящая проблема», считает его американский коллега Джо Байден.

Байден назвал главную проблему Путина
Фото пресс-службы Кремля

Путин «сидит на верхушке экономики, у которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего», заявил глава Белого дома во время посещения офиса директора Национальной разведки США во вторник, 27 июля.

По его словам, Путин «знает, что у него настоящие проблемы — и это, по-моему, делает его еще более опасным», добавил американский лидер.

Кроме того, Байден обвинил Москву в попытке вмешаться в выборы в американский конгресс в 2022 году путем распространения дезинформации: «Это чистое нарушение нашего суверенитета».

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У президента России Владимира Путина есть «настоящая проблема», считает его американский коллега Джо Байден.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стала вядома, хто выступіць на Фэстывалі абуджаных «Tutaka»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by