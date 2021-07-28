Байден назвал главную проблему Путина

У президента России Владимира Путина есть «настоящая проблема», считает его американский коллега Джо Байден.



Фото пресс-службы Кремля

Путин «сидит на верхушке экономики, у которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего», заявил глава Белого дома во время посещения офиса директора Национальной разведки США во вторник, 27 июля.

По его словам, Путин «знает, что у него настоящие проблемы — и это, по-моему, делает его еще более опасным», добавил американский лидер.

Кроме того, Байден обвинил Москву в попытке вмешаться в выборы в американский конгресс в 2022 году путем распространения дезинформации: «Это чистое нарушение нашего суверенитета».