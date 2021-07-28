Литовцы задержали на границе с Беларусью рекордное количество нелегальных мигрантов

За минувшие сутки (27 июля) литовские пограничники задержали 171 нелегального мигранта, незаконно пересекшего границу Беларуси с Литвой, сообщает сайт Службы охраны государственной границы Литвы.





Это максимальное количество задержанных нелегальных мигрантов за сутки в текущем году.

Все задержанные представились гражданами Ирака либо имели документы граждан этой страны.

Всего на границе с Беларусью в этом году Литва задержала более 3.000 мигрантов. Большинство из них — из стран Ближнего Востока и Африки. Только в июле пограничники задержали 2.366 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае — 77, в апреле — 70, а в марте — 8.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью 1.910 являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 191 гражданин Конго, 129 — Камеруна, 83 — России, 81 — Ирана, 78 — Гвинеи, 77 — Афганистана, 71 — Сирии и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов. Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

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