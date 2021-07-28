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Сколько режим может сэкономить на «оптимизации» дипломатов
28.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог о том, что общего между МИД и КГБ.
На недавнем совещании по приоритетам внешней политики Александр Лукашенко не только «призвал» дипломатов во внешнеполитические войска и предупредил, что чистки нелояльных будут продолжаться, но также предложил «оптимизировать» работу неуспешных дипмиссий.
«Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству. Если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают», – заявил правитель.
Директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич сравнил данные за 2004-2020 годы и
– Если исходить из цифр бюджета, то расходы на «открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений» в последние пять лет составляли около 50-60 млн. евро (0,7% государственного бюджета, 85% бюджета МИДа). Вряд ли можно сказать, что это много.
Такой уровень, отмечает политолог, был достигнут уже 8 лет назад и с тех пор существенно не менялся – исключением стал лишь 2017 год, когда на дипломатические представительства было запланировано целых 70 миллионов евро.
– Сложно сказать, сколько на этом направлении можно сэкономить. Возможно, миллионов 10-20 (что уже будет значить сокращение на 20-35%). А это сумма, сопоставимая со средним проектом технической помощи со стороны ЕС периода «нормализации».
А вообще, по уровню расходов из бюджета МИД очень похож на КГБ: на первую и вторую структуру в среднем расписывается около 0,8% бюджета. Это в пять раз меньше, чем на МВД (около 4%), но в 2,5 раза больше, чем на прокуратуру (около 0,3%).
Иллюстрация: «Политическая сфера»
От вилл до скромных офисов: где обитают белорусские дипломаты
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Политолог о том, что общего между МИД и КГБ.
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