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Небывалая жара в Японии: за неделю госпитализировали более 8000 человек

28.07.2021 12:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Японии стоит небывалая жара. За неделю госпитализированы более 8 000 человек. Еще 23 скончались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небывалая жара в Японии: за неделю госпитализировали более 8000 человек

Служба скорой помощи работает в усиленном режиме. Большинство пострадавших – люди старше 60 лет. Они могут долго работать в саду, зачастую в целях экономии не включают дома кондиционер.

Небывалая жара в Японии: за неделю госпитализировали более 8000 человек

По прогнозам синоптиков, жара в ближайшее время сохранится на большей части территории, за исключением северо-восточной части. На регион надвигается тайфун «Непартак». Уже отменены более 20 авиарейсов.

 
 
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Новости Японии. В Японии стоит небывалая жара. За неделю госпитализированы более 8 000 человек. Еще 23 скончались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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