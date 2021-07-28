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Тихановская призывает провести слушания в Совбезе ООН по кризису в Беларуси

28.07.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светалана Тихановская призвала ООН занять жесткую позицию, чтобы остановить беззаконие, насилие, репрессии и цензуру СМИ в Беларуси.

«Я призываю ООН занять жёсткую позицию и помочь беларусам остановить это беззаконие, насилие и репрессии, включая цензуру СМИ, блокировку веб-сайтов, отключения интернета и отмену аккредитаций. Мы должны сделать всё возможное, чтобы нападения на журналистов и медиа, репрессии и насилие не стали новой нормой для Беларуси», – заявила Тихановская на встрече с представителями Литвы, США, Австрии, Болгарии, Бразилии, Греции, Коста-Рики, Новой Зеландии, Уругвая, Франции и Швейцарии в ООН, которые занимаются темой СМИ.

По его словам, группа друзей ООН по вопросам безопасности журналистов может оказать поддержку журналистам, которые находятся в Беларуси, и семьям сотрудников медиа, которые оказались политзаключёнными, а также с релокациями и легализацией в странах, куда вынужденно выезжают журналисты для продолжения работы.

Тихановская также предлагает создать специальную программу помощи, посвященную СМИ, блогерам и каждому, кто работает над распространением информации в Беларуси. По подсчетам экономической группы только на восстановление инфраструктуры медиа Беларуси понадобится порядка 30 миллионов долларов, сообщает пресс-служба политика.

Она предложила организовать слушания в Совете Безопасности ООН по решению кризиса в Беларуси.

 
 
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Светалана Тихановская призвала ООН занять жесткую позицию, чтобы остановить беззаконие, насилие, репрессии и цензуру СМИ в Беларуси.
 
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