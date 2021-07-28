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Оператор заправки сельхозпредприятия из Зельвенского района присвоила 350 л дизтоплива

28.07.2021 12:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Оператор автозаправочной станции сельхозпредприятия из Зельвенского района присвоила 350 л дизельного топлива. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники милиции продолжают рейдовые мероприятия на объектах агропромышленного комплекса. Во время одного из них было выявлено хищение топлива.

"Во дворе дома у 53-летней жительницы Зельвенского района было обнаружено 350 л окрашенного дизельного топлива. Женщина работает оператором заправочной станции на одном из механизированных дворов", - рассказали в милиции. Горючее женщина присвоила после чистки емкостей на нефтебазе. Использовать его планировала в личных целях.

Сейчас ее действиям дается правовая оценка.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Горючее женщина присвоила после чистки емкостей на нефтебазе. Использовать его планировала в личных целях.
 
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