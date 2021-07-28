ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Добрушском районе легковушка сбила 12-летнего велосипедиста

28.07.2021 12:15 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе в ДТП пострадал 12-летний велосипедист, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Дорожный инцидент произошел вечером 27 июля в деревне Носовичи. 77-летний водитель "Тойоты" совершил наезд на 12-летнего велосипедиста - парень выскочил на проезжую часть, не убедившись, что на ней нет транспорта.

В ДТП велосипедист получил травмы, его госпитализировали в Добрушскую центральную райбольницу.

Госавтоинспекторы в очередной раз обратились к взрослым с просьбой проводить с детьми беседы о правилах поведения на дороге. "Разрешая ребенку ездить на велосипеде, вы должны быть уверены, что он знает, где и как нужно правильно передвигаться", - подчеркнули в ГАИ.

Водителям же сотрудники ГАИ рекомендуют быть максимально осмотрительными, внимательными и бдительными.-0-

В Добрушском районе легковушка сбила 12-летнего велосипедиста

В Добрушском районе легковушка сбила 12-летнего велосипедиста

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
77-летний водитель "Тойоты" совершил наезд на 12-летнего велосипедиста - парень выскочил на проезжую часть, не убедившись, что на ней нет транспорта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стала вядома, хто выступіць на Фэстывалі абуджаных «Tutaka»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by